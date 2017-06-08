«Барселона» договорилась о продлении контракта с Месси

Руководство «Барселоны» смогло договориться с представителями форварда команды Лионеля Месси о продлении действующего контракта. Новое соглашение будет рассчитано до 2021 или 2022 года. Все необходимые бумаги будут подписаны не раньше конца июня. Стоит отметить, что действующий контракт аргентинца с клубом рассчитан до 2018 года.

Месси дебютировал в «Барселоне» в 2003 году. В прошедшем сезоне 29-летний футболист провел 34 матча в испанской Примере, забив в них 37 голов. В Лиге чемпионов он сыграл девять игр, забив 11 голов.