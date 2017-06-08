Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Барселона» договорилась о продлении контракта с Месси

    Руководство «Барселоны» смогло договориться с представителями форварда команды Лионеля Месси о продлении действующего контракта. Новое соглашение будет рассчитано до 2021 или 2022 года. Все необходимые бумаги будут подписаны не раньше конца июня. Стоит отметить, что действующий контракт аргентинца с клубом рассчитан до 2018 года.

    Месси дебютировал в «Барселоне» в 2003 году. В прошедшем сезоне 29-летний футболист провел 34 матча в испанской Примере, забив в них 37 голов. В Лиге чемпионов он сыграл девять игр, забив 11 голов.

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.06.2017 06:45
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 8 июня 2017, 10:36

      что за бред уже была новость о продлении на 5 лет, уже давно забыли про неё... что уже нечего опубликовать???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2711

      Masteralex 8 июня 2017, 06:59

      4-5 лет контракта это много, ему хватит ещё пары лет чтобы окончательно развалить Барселону :)

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11