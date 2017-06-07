«Ювентус» готов отпустить Бонуччи за 55 миллионов

Текущим летом руководство «Ювентуса» рассмотрит возможность продажи защитника Леонардо Бонуччи, сообщает Mediaset Premium. Известно, что в его услугах заинтересованы два клуба английской Премьер-лиги. Речь идет о «Челси» и «Манчестер Сити». Чтобы попытаться заполучить итальянского футболиста, им придется предложить туринцам не менее 55 миллионов евро – именно в такую сумму оценивается Бонуччи руководством «старой синьоры».

В прошедшем сезоне игрок провел 45 матчей за «Ювентус» во всех турнирах, в которых забил пять мячей.