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    «Ювентус» готов отпустить Бонуччи за 55 миллионов

    Текущим летом руководство «Ювентуса» рассмотрит возможность продажи защитника Леонардо Бонуччи, сообщает Mediaset Premium. Известно, что в его услугах заинтересованы два клуба английской Премьер-лиги. Речь идет о «Челси» и «Манчестер Сити». Чтобы попытаться заполучить итальянского футболиста, им придется предложить туринцам не менее 55 миллионов евро – именно в такую сумму оценивается Бонуччи руководством «старой синьоры».

    В прошедшем сезоне игрок провел 45 матчей за «Ювентус» во всех турнирах, в которых забил пять мячей.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.06.2017 06:16
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 7 июня 2017, 11:28

      Жаль

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 7 июня 2017, 10:13

      Ну где мля новости о Челси . . . все уже покупают, планируют, ведут переговоры, хоть что то делают, а про Челси ни слуха, ни новости . . .

      0
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 > Аристократ Олжик 8 июня 2017, 21:04

      почему?? вон косту ж продают

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser 7 июня 2017, 09:50

      Надеюсь - утка.

      -1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 7 июня 2017, 08:34

      За чем его продавать??? и кого на его место??

      0
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      Рейтинг: +3021

      Dgad > Павел Буре 7 июня 2017, 08:39

      Бенатия,)

      0
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