Моуринью ждет встречи с «Реалом» в Суперкубке Европы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью признался, что рад будет встретиться с «Реалом» в игре за Суперкубок Европы. Напомним, что в прошедшем сезоне манкунианцы одержали победу в Лиге Европы, а мадридцы – выиграли Лигу чемпионов.

«Для «Манчестер Юнайтед» будет честью сыграть с «Реалом» в Суперкубке. Играть с лучшей европейской командой почетно для любого клуба, выигравшего Лигу Европы. Для нас это будет замечательная возможность проверить себя.

В следующем сезоне выступление в Лиге чемпионов станет для многих из наших футболистов новым опытом. Предсезонная подготовка «Манчестер Юнайтед» будет интересной, мы сыграем товарищеские матчи с «Барселоной» и «Манчестер Сити», – сказал Моуринью.

Напомним, что «Реал» в финале Лиги чемпионов обыграл «Ювентус» со счетом 4:1, а «Манчестер Юнайтед» обыграл «Аякс» в финале Лиги Европы – 2:0.