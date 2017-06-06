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    Моуринью ждет встречи с «Реалом» в Суперкубке Европы

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью признался, что рад будет встретиться с «Реалом» в игре за Суперкубок Европы. Напомним, что в прошедшем сезоне манкунианцы одержали победу в Лиге Европы, а мадридцы – выиграли Лигу чемпионов.

    «Для «Манчестер Юнайтед» будет честью сыграть с «Реалом» в Суперкубке. Играть с лучшей европейской командой почетно для любого клуба, выигравшего Лигу Европы. Для нас это будет замечательная возможность проверить себя.

    В следующем сезоне выступление в Лиге чемпионов станет для многих из наших футболистов новым опытом. Предсезонная подготовка «Манчестер Юнайтед» будет интересной, мы сыграем товарищеские матчи с «Барселоной» и «Манчестер Сити», – сказал Моуринью.

    Напомним, что «Реал» в финале Лиги чемпионов обыграл «Ювентус» со счетом 4:1, а «Манчестер Юнайтед» обыграл «Аякс» в финале Лиги Европы – 2:0.

    Источник: Marca

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    06.06.2017 08:15
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +16

      oarstxo 6 июня 2017, 11:17

      Предвкушаю избиение младенца)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +536

      dolf666 > oarstxo 6 июня 2017, 15:37

      с чего бы это вдруг?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 6 июня 2017, 11:11

      Жди маур, жди. Зизу тебя раком поставит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 6 июня 2017, 10:32

      Для чего ждет то-в очередной раз опозориться?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      slavko33002 6 июня 2017, 10:08

      Рано МЮ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 6 июня 2017, 09:53

      Славная будет игра!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +104

      RUPRICHT 6 июня 2017, 09:28

      ВСТРЕЧА БУДЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИНТЕРЕСНОЙ!!??НЕ В ПОЛЬЗУ МОУРИНЬО!!!НА ДАНЫЙ МОМЕНТ САМЫЙ СИЛЬНЫЙ КЛУБ ЭТО РЕАЛ!!???

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 6 июня 2017, 09:19

      Мы тоже ждём . . .

      0
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      Рейтинг: +10

      Alvarogonsales 6 июня 2017, 09:19

      Реал намного выше уровнем , МЮ ещё сезона 3 нужно , что бы вернуться в элиту мирового футбола

      0
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