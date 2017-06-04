Азар признался, что мечтает выступать за «Реал»

Полузащитник «Челси» Эден Азар рассказал о своих планах на будущее. Бельгийский футболист дал понять, что может покинуть лондонский клуб ради «Реала».

«Уход из «Челси»? В футболе ты никогда не знаешь, что может ждать тебя в будущем.

«Реал»? У всех нас есть мечты... Эй, посмотрим. Впереди отдых», – сказал Азар.

Контракт Азара с «Челси» рассчитан до лета 2020 года. В минувшем сезоне английской Премьер-лиги хавбек провел 36 матчей, в которых забил 16 голов и сделал пять результативных передач.