Азар признался, что мечтает выступать за «Реал»

Полузащитник «Челси» Эден Азар рассказал о своих планах на будущее. Бельгийский футболист дал понять, что может покинуть лондонский клуб ради «Реала».
«Уход из «Челси»? В футболе ты никогда не знаешь, что может ждать тебя в будущем.
«Реал»? У всех нас есть мечты... Эй, посмотрим. Впереди отдых», – сказал Азар.
Контракт Азара с «Челси» рассчитан до лета 2020 года. В минувшем сезоне английской Премьер-лиги хавбек провел 36 матчей, в которых забил 16 голов и сделал пять результативных передач.
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Какой Реал, есть мечта, но именно же идёт диалог про Реал как мечту, так? Ну если извернутся то да, он говорил именно в этом интервью о Реале!)