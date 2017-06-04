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    Азар признался, что мечтает выступать за «Реал»

    Полузащитник «Челси» Эден Азар рассказал о своих планах на будущее. Бельгийский футболист дал понять, что может покинуть лондонский клуб ради «Реала».

    «Уход из «Челси»? В футболе ты никогда не знаешь, что может ждать тебя в будущем.

    «Реал»? У всех нас есть мечты... Эй, посмотрим. Впереди отдых», – сказал Азар.

    Контракт Азара с «Челси» рассчитан до лета 2020 года. В минувшем сезоне английской Премьер-лиги хавбек провел 36 матчей, в которых забил 16 голов и сделал пять результативных передач.

    Источник: Twitter

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    04.06.2017 16:28
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 5 июня 2017, 00:48

      Мечтать не вредно . . .

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      Рейтинг: +214

      Yurini 4 июня 2017, 21:16

      Хотел бы, раньше свалил бы тогда... причины были на то время...

      0
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 4 июня 2017, 20:27

      реалу бы он подошёл

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      Рейтинг: +282

      Lesha VV 4 июня 2017, 16:52

      С детства...

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      Рейтинг: +259

      pzdc. > Lesha VV 4 июня 2017, 17:54

      С детства он скажет когда уже перейдёт в Реал, а пока просто мечтает. =D

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      Рейтинг: +1053

      Munez89 4 июня 2017, 16:34

      Я че то такого не прочёл тут)

      Какой Реал, есть мечта, но именно же идёт диалог про Реал как мечту, так? Ну если извернутся то да, он говорил именно в этом интервью о Реале!)

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