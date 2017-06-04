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    Ринат Билялетдинов: «Зидан – лучший тренер года»

    Российский специалист Ринат Билялетдинов назвал Зинедина Зидана лучшим главным тренером минувшего сезона.

    Напомним, что под руководством француза «Реал» в этом году выиграл Лигу чемпионов, став первым клубом, которому удалось выиграть турнира дважды подряд.

    «Конечно, Зидан в этом году должен быть признан лучшим тренером мира, а кто же еще? Можно много язвить – как же не выиграть с такой звездной командой, но что-то Луис Энрике с «Барселоной» в этом сезоне ничего, кроме Кубка Испании, не выиграл. А в Лиге чемпионов клуб сошел с дистанции, уступив «Ювентусу». Нужно умение работать с миллионерами, которые много что умеют в футболе, имеют достоинство и мнение, и знают себе цену. Но в пользу Зидана сыграло, что он не только одного с ними уровня, он по статусу выигранного за карьеру выше их. И это во многом определяет отношение игроков к нему.

    Ситуация для Зидана как бывшего игрока сложилась более благосклонная – для команды он всегда будет примером того, как и за счет чего можно добиться многого в футболе. У Зидана есть авторитет игрока. И кроме того, существует такое понимание: есть тренер в человеке или нет, это тоже дается от бога. Потому что умение что-то делать самому автоматически не переносится на умение научить этому других. У Зидана это есть, и у него есть шансы встать в один ряд с гениальными тренерами и много лет руководить «Реалом».

    Потому что умение работать с элитными игроками дорогого стоит. Если не потеряет мотивацию: порой это бывает, когда команда иногда перезревает. Но опыт много лет работавшего в «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона и возглавляющего с 1996 года «Арсенал» Арсена Венгера должен помочь ему в этом. И поэтому Зидан – лучший футбольный тренер года. И нельзя сказать, что ему повезло – видна тренерская расстановка и тренерская рука: когда команда начинает где-то буксовать, заметно, как она выходит из ситуации за счет грамотных решений», – сказал Билялетдинов.

    Источник: Р-Спорт

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    04.06.2017 16:18
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 4 июня 2017, 21:24

      Зидан красавчик

      0
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      Рейтинг: +222

      Зэб 4 июня 2017, 21:00

      Когда Енисей доведет до финала ЛЧ вот тогда будет лучший тренер года.А реал и без него обошелся бы.

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 4 июня 2017, 16:45

      Такая банальность, понятно почему Белялединов не работает экспертом на тв ,выступил в духе "капитана очевидность".

      0
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      Рейтинг: -130

      калач 4 июня 2017, 16:22

      грамотные решения - Нырялда дает на фланг и галопом бежит на точку ждать навеса или насасываь напенку

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      Рейтинг: +16

      JohnOxford > калач 4 июня 2017, 17:09

      Ты в жизни сделал что-то лучше Зидана?

      0
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      Рейтинг: -130

      калач > JohnOxford 5 июня 2017, 01:17

      пристроил себе на работу своего сынка блатного?

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      Рейтинг: -130

      калач > JohnOxford 5 июня 2017, 01:21

      да кстати так Реал "играет" уже несколько лет. Зидан по факту ничего не придумал. Ноль.

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      Рейтинг: +5852

      AtticusFinch > калач 7 июня 2017, 08:57

      А зачем что то придумывать-если и так работает???только для того чтобы такой как ты непонятно где и непонятно кто его похвалил???Этот как ты говоришь Нырялду лучший футболист мира второй год подряд...

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      Рейтинг: -130

      калач > AtticusFinch 7 июня 2017, 12:56

      в прошлом году выехал на гействе. В позапрошлом выиграли ЛЧ забив из оффсайда на 20й добавленой минуте. Так и побеждает

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      Рейтинг: +5852

      AtticusFinch > калач 7 июня 2017, 16:54

      А разве они не в прошлом году забили из офсайда,когда кросс подавал в начале матча?а в позапрошлом с углового чистый гол?

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