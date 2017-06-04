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Ринат Билялетдинов: «Зидан – лучший тренер года»

4 июня 2017, 16:18
10

Российский специалист Ринат Билялетдинов назвал Зинедина Зидана лучшим главным тренером минувшего сезона.

Напомним, что под руководством француза «Реал» в этом году выиграл Лигу чемпионов, став первым клубом, которому удалось выиграть турнира дважды подряд.

«Конечно, Зидан в этом году должен быть признан лучшим тренером мира, а кто же еще? Можно много язвить – как же не выиграть с такой звездной командой, но что-то Луис Энрике с «Барселоной» в этом сезоне ничего, кроме Кубка Испании, не выиграл. А в Лиге чемпионов клуб сошел с дистанции, уступив «Ювентусу». Нужно умение работать с миллионерами, которые много что умеют в футболе, имеют достоинство и мнение, и знают себе цену. Но в пользу Зидана сыграло, что он не только одного с ними уровня, он по статусу выигранного за карьеру выше их. И это во многом определяет отношение игроков к нему.

Ситуация для Зидана как бывшего игрока сложилась более благосклонная – для команды он всегда будет примером того, как и за счет чего можно добиться многого в футболе. У Зидана есть авторитет игрока. И кроме того, существует такое понимание: есть тренер в человеке или нет, это тоже дается от бога. Потому что умение что-то делать самому автоматически не переносится на умение научить этому других. У Зидана это есть, и у него есть шансы встать в один ряд с гениальными тренерами и много лет руководить «Реалом».

Потому что умение работать с элитными игроками дорогого стоит. Если не потеряет мотивацию: порой это бывает, когда команда иногда перезревает. Но опыт много лет работавшего в «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона и возглавляющего с 1996 года «Арсенал» Арсена Венгера должен помочь ему в этом. И поэтому Зидан – лучший футбольный тренер года. И нельзя сказать, что ему повезло – видна тренерская расстановка и тренерская рука: когда команда начинает где-то буксовать, заметно, как она выходит из ситуации за счет грамотных решений», – сказал Билялетдинов.

Источник: Р-Спорт
Лига чемпионов Испания. Примера Реал Билялетдинов Ринат Зидан Зинедин
Комментарии (10)
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калач
1496582565
грамотные решения - Нырялда дает на фланг и галопом бежит на точку ждать навеса или насасываь напенку
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hevbn 28
1496583939
Такая банальность, понятно почему Белялединов не работает экспертом на тв ,выступил в духе "капитана очевидность".
Ответить
Зэб
1496599259
Когда Енисей доведет до финала ЛЧ вот тогда будет лучший тренер года.А реал и без него обошелся бы.
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Алексей Гозиас
1496600682
Зидан красавчик
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