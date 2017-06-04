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    Маркизио: «Ювентус» заслуживает аплодисментов»

    Полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио поделился эмоциями от проигранного матча финала Лиги чемпионов против «Реала» (1:4). По словам хавбека, после этого поражения туринский клуб станет лучше.

    «Я не буду описывать то чувство сожаления, которое мы испытываем сейчас, как и наши болельщики, которые следовали за нами в любую точку мира. Наши соперники заслуживают признания за ту игру, которую показали в финале. Мы заслуживаем аплодисментов за этот сезон, полный эмоций и значительных моментов, напряженный, подобно сегодняшнему матчу – пусть он и не закончился так, как мы надеялись.

    Мы начинаем все заново. Это наш девиз сейчас, мы начинаем, чтобы стать лучше, чтобы продолжать мечтать, чтобы достичь еще более значимых целей. До конца, вперед «Ювентус», – написал футболист в своем Инстаграме.

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    Источник: Instagram

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    04.06.2017 06:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 июня 2017, 10:37

      За сезон-ДА заслуживаете,за игру последнюю -НЕТ.

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      Рейтинг: +206

      allkeeper > Диктор 5 июня 2017, 11:35

      За второй тайм последней игры)

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