Салах готов уйти в «Ливерпуль», «Рома» просит за египтянина 40 миллионов

В мае «Бомбардир» писал об интересе «Ливерпуля» к полузащитнику «Ромы» Мохамеду Салаху. Позже появилась информация о том, что римский клуб отверг предложение мерсисайдцев в размере 34 миллионов евро. Согласно новой информации, римляне готовы расстаться с игроком сборной Египта в случае, если «Ливерпуль» заплатит 40 миллионов.

В минувшем сезоне Салах забил 19 голов и отдал 15 результативных передач в 41-м матче. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего хавбека в 30 миллионов. «Рома» завершила сезон в Серии А на втором месте в турнирной таблице. Команда Юргена Клоппа финишировала в АПЛ на четвертом месте.