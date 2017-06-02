Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Салах готов уйти в «Ливерпуль», «Рома» просит за египтянина 40 миллионов

    В мае «Бомбардир» писал об интересе «Ливерпуля» к полузащитнику «Ромы» Мохамеду Салаху. Позже появилась информация о том, что римский клуб отверг предложение мерсисайдцев в размере 34 миллионов евро. Согласно новой информации, римляне готовы расстаться с игроком сборной Египта в случае, если «Ливерпуль» заплатит 40 миллионов.

    В минувшем сезоне Салах забил 19 голов и отдал 15 результативных передач в 41-м матче. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего хавбека в 30 миллионов. «Рома» завершила сезон в Серии А на втором месте в турнирной таблице. Команда Юргена Клоппа финишировала в АПЛ на четвертом месте.

    Источник: Express.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.06.2017 20:24
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 2 июня 2017, 21:26

      к сожалению, Ливерпуль на 4-м месте завершил нынешний розыгрыш АПЛ, а не на 3-м, как гласит эта новость.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +254

      Vagner44 2 июня 2017, 20:25

      статистика топовая, очень дешево для него

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11