«Рома» готова продать Салаха в «Ливерпуль» за 50 миллионов

Мончи, остановись. Ты Рому пришел поднимать на новый уровень или купи-продай устраивать ?!?!?
«Рома» назвала сумму, за которую готова продать нападающего команды Мохамеда Салаха в «Ливерпуль». Напомним, ранее сообщалось, что игрока сборной Египта видеть в своем составе желает лично главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.
По информации источника, руководство римлян готово отпустить 24-летнего форварда в клуб из Англии за 50 миллионов евро.
В нынешнем сезоне чемпионата Италии Салах провел 29 матчей, в которых забил 13 голов и сделал семь результативных передач.