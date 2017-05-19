«Рома» готова продать Салаха в «Ливерпуль» за 50 миллионов

«Рома» назвала сумму, за которую готова продать нападающего команды Мохамеда Салаха в «Ливерпуль». Напомним, ранее сообщалось, что игрока сборной Египта видеть в своем составе желает лично главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

По информации источника, руководство римлян готово отпустить 24-летнего форварда в клуб из Англии за 50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Салах провел 29 матчей, в которых забил 13 голов и сделал семь результативных передач.