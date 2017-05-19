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    «Рома» готова продать Салаха в «Ливерпуль» за 50 миллионов

    «Рома» назвала сумму, за которую готова продать нападающего команды Мохамеда Салаха в «Ливерпуль». Напомним, ранее сообщалось, что игрока сборной Египта видеть в своем составе желает лично главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп.

    По информации источника, руководство римлян готово отпустить 24-летнего форварда в клуб из Англии за 50 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне чемпионата Италии Салах провел 29 матчей, в которых забил 13 голов и сделал семь результативных передач.

    Источник: Calciomercato

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    19.05.2017 00:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 19 мая 2017, 10:43

      Мончи, остановись. Ты Рому пришел поднимать на новый уровень или купи-продай устраивать ?!?!?

      0
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      Рейтинг: +1049

      mig28 19 мая 2017, 09:37

      Во времена...средний игрок и ценник 50 млн.))

      0
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 19 мая 2017, 09:03

      30 еще можно отдать но не больше за него.

      0
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      Рейтинг: +5850

      AtticusFinch 19 мая 2017, 01:04

      ахахаха...Зидана в своё время купили чуть дороже))

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