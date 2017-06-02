Гризманн сообщил Моуринью, что не перейдет в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн в следующем сезоне продолжит выступать за мадридский клуб. Игрок сборной Франции принял это решение после того, как ФИФА запретила «матрасникам» покупать новых футболистов этим летом.

Форвард позвонил главному тренеру манкунианцев Жозе Моуринью и объяснил свое решение остаться в Испании.

В минувшем розыгрыше Примеры Гризманн забил 16 голов и сделал семь результативных передач в 36 матчах.

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