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    Гризманн сообщил Моуринью, что не перейдет в «Манчестер Юнайтед»

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн в следующем сезоне продолжит выступать за мадридский клуб. Игрок сборной Франции принял это решение после того, как ФИФА запретила «матрасникам» покупать новых футболистов этим летом.

    Форвард позвонил главному тренеру манкунианцев Жозе Моуринью и объяснил свое решение остаться в Испании.

    В минувшем розыгрыше Примеры Гризманн забил 16 голов и сделал семь результативных передач в 36 матчах.

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    Источник: Independent.co.uk

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    02.06.2017 18:52
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 3 июня 2017, 23:05

      Как выглядит, так поступил.выйду,не выйду.

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 2 июня 2017, 21:41

      Ну и ладно. Гризманн сейчас не особо и нужен. Более актуальная тема с центр напом, плеймейкером и защитником.

      0
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      Рейтинг: +18

      melrond777 2 июня 2017, 21:37

      Молодец! Не подвёл матрасников.

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 2 июня 2017, 20:20

      да можешь не суетиться))7 все равно без хозяева не останется!)

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 2 июня 2017, 20:20

      Ожидаемо !

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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 2 июня 2017, 19:44

      Преданность клубу неплохо конечно.Но чемпионство все таки не светит,не прыгнут выше Реала и Барсы.В ЛЧ тоже самое.Есть смысл попробовать себя в другом чемпионате.

      1
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 2 июня 2017, 19:20

      Сам позвонил...прям мужик...уважение..что в трудную минуту не свалил в трудные времена для мадридцев

      5
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      Рейтинг: +581

      Чеба 2 июня 2017, 19:19

      Много он решает! Все за него агент должен решать! БРЕД, а не новость!

      -3
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      Рейтинг: +3460

      acor94 > Чеба 3 июня 2017, 15:28

      а агент то че. Подпись под контрактом он ставит а не агент.

      0
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