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    Гризманн принял решение остаться в «Атлетико»

    Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн продолжит выступать за мадридский клуб.

    По информации Onda Cero, игрок сборной Франции принял решение остаться в команде после того факта, что «матрасники» не смогут приобретать новых футболистов летом из-за трансферного запрета ФИФА.

    Напомним, что в услугах 26-летнего форварда был заинтересован «Манчестер Юнайтед».

    В минувшем сезоне чемпионата Испании Гризманн забил 16 голов и сделал семь результативных передач в 36 матчах.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    02.06.2017 01:10
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +24829

      dok66 2 июня 2017, 10:22

      Это стало понятно сразу после сообщения о запрете на трансферы , Кто ж теперь его отпустит !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +842

      Rodina47 2 июня 2017, 09:37

      хорошо

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 2 июня 2017, 09:27

      То да , то нет...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +473

      Серега М. 2 июня 2017, 09:12

      ну может и к лучшему...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +33709

      zra78 2 июня 2017, 08:52

      Теперь вообще его пол Мадрида на руках носить будет

      0
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 2 июня 2017, 08:35

      Только время потеряет, Атлетико заметно ослаб в последняя время. Гризманну надо в большой клуб.

      0
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 2 июня 2017, 08:30

      И правильно.

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      Рейтинг: +155

      Васьок86 2 июня 2017, 08:08

      лучше быть первым парнем "на деревне")))

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      Рейтинг: +1778

      Kulima 2 июня 2017, 07:48

      Слава Богу..

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      Рейтинг: +19

      GROM_969 2 июня 2017, 07:42

      Правельно

      0
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      Рейтинг: +3021

      Dgad > GROM_969 2 июня 2017, 08:04

      Правильно

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