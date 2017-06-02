Гризманн принял решение остаться в «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн продолжит выступать за мадридский клуб.

По информации Onda Cero, игрок сборной Франции принял решение остаться в команде после того факта, что «матрасники» не смогут приобретать новых футболистов летом из-за трансферного запрета ФИФА.

Напомним, что в услугах 26-летнего форварда был заинтересован «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне чемпионата Испании Гризманн забил 16 голов и сделал семь результативных передач в 36 матчах.

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