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Гризманн принял решение остаться в «Атлетико»

2 июня 2017, 01:10
15

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн продолжит выступать за мадридский клуб.

По информации Onda Cero, игрок сборной Франции принял решение остаться в команде после того факта, что «матрасники» не смогут приобретать новых футболистов летом из-за трансферного запрета ФИФА.

Напомним, что в услугах 26-летнего форварда был заинтересован «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне чемпионата Испании Гризманн забил 16 голов и сделал семь результативных передач в 36 матчах.

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Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Атлетико Гризманн Антуан
Комментарии (15)
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Робинзон
1496355893
достойно .
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Kulima
1496378895
Слава Богу..
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Васьок86
1496380101
лучше быть первым парнем "на деревне")))
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ДАША Д
1496381444
И правильно.
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Hala Madrid
1496381738
Только время потеряет, Атлетико заметно ослаб в последняя время. Гризманну надо в большой клуб.
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zra78
1496382735
Теперь вообще его пол Мадрида на руках носить будет
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Серега М.
1496383946
ну может и к лучшему...
Ответить
яйва-яйва
1496384858
То да , то нет...
Ответить
Sergey9999
1496385468
хорошо
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dok66
1496388133
Это стало понятно сразу после сообщения о запрете на трансферы , Кто ж теперь его отпустит !
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