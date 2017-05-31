Каррера доволен тем, как его встретили в Италии

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о том, где и с кем он проводит отпуск после успешного сезона в российской Премьер-лиге.

«Каникулы получаются насыщенными, а в Италии меня встретили великолепно. Семья и друзья устроили такой теплый прием в Бергамо, что потрясен до глубины души: приготовили большой сюрприз, который забыть невозможно.

И я в очередной раз убедился, как мне повезло с близкими, ну а про родных и говорить не приходится! Очень рад, что за один вечер увиделся со столькими дорогими мне людьми – это дало уйму энергии», – рассказал Каррера.

Напомним, что итальянский специалист привел «Спартак» к чемпионству впервые с 2001 года.