Каррера пообещал новые лица в тренерском штабе «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал об изменениях, которые ждут команду после завоевания чемпионского звания в прошедшем сезоне.
– Про трансферы вы говорить не хотите, а предстоят ли изменения в тренерском штабе?
– Предполагается, что они произойдут. В новом сезоне предстоит выступать на три фронта, а тренеров пока слишком мало для такой нагрузки. Так что в моем штабе действительно могут появиться новые лица.
– Это будут российские специалисты или итальянские?
– Итальянские.
– Когда они приступят к работе?
– Надеюсь, что уже в середине июня на первом сборе. Кстати, первый этап подготовки пройдет в Москве, и надеюсь, что я с помощниками сумеем побывать на матчах Кубка конфедераций.
Источник: «Спорт-Экспресс»