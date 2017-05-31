Каррера пообещал новые лица в тренерском штабе «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал об изменениях, которые ждут команду после завоевания чемпионского звания в прошедшем сезоне.

– Про трансферы вы говорить не хотите, а предстоят ли изменения в тренерском штабе?

– Предполагается, что они произойдут. В новом сезоне предстоит выступать на три фронта, а тренеров пока слишком мало для такой нагрузки. Так что в моем штабе действительно могут появиться новые лица.

– Это будут российские специалисты или итальянские?

– Итальянские.

– Когда они приступят к работе?

– Надеюсь, что уже в середине июня на первом сборе. Кстати, первый этап подготовки пройдет в Москве, и надеюсь, что я с помощниками сумеем побывать на матчах Кубка конфедераций.