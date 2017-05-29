«Крылья Советов» проведут переговоры с Тихоновым

«Крылья Советов» намерены пригласить главного тренера «Енисея» Андрея Тихонова. Сообщается, что 45-летний специалист является приоритетным вариантом для руководства клуба и в ближайшее время с ним буду проведены переговоры. Ранее сам экс-полузащитник самарцев заявил, что пока не определился со своим будущим в красноярской команде.

Напомним, по итогам сезона «Крылья Советов» покинули РФПЛ, а «Енисей», руководимый Тихоновым, занял третье место в ФНЛ и не сумел пробиться в Премьер-лигу через стыковые матчи, уступив «Арсеналу» (2:1; 0:1).