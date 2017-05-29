Монтелла назвал сезон «Милана» позитивным

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла дал оценку завершившемуся сезону для своей команды. По его словам, этот год можно считать положительным.

«Этот сезон в целом оцениваю очень позитивно. Мы определились со многими игроками, сумели вернуться в еврокубки и выиграли Суперкубок Италии.

Еще будет время поговорить по поводу трансферов, но мы уже общаемся с Мирабелли на эту тему. У нас складываются очень хорошие отношения. Обсуждаем, с кем расстаться, кого пригласить», – сказал Монтелла.

Матч 38-го тура итальянской Серии А «Кальяри» – «Милан» закончился со счетом 2:1. Россонери по итогам чемпионата заняли шестую строчку в турнирной таблице, обеспечив себе участие в следующем сезоне в Лиге Европы.