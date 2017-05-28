Роналду: «Раньше я уставал к решающим матчам Лиги чемпионов, но сейчас чувствую себя намного лучше»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду поделился мнением о своем физическом состоянии. По словам португальца, он готов к финалу Лиги чемпионов против «Ювентуса».

«Количество матчей? Этот вопрос мы обсуждали это в начале сезона. Я знаю, что мне нужно. В последние пару лет я уставал к решающим матчам Лиги чемпионов, а сейчас пропустил несколько игр и чувствую себя намного лучше», – сказал Роналду.

Напомним, финальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом» пройдет 3 июня в Кардиффе и начнется в 21:45 по московскому времени.