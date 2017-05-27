Переговоры о продлении контракта Аллегри начнутся после финала Лиги чемпионов

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта признался, что в Турине не думают о смене тренера. Переговоры о новом контракте с Массимилиано Аллегри начнутся после финала Лиги чемпионов, который пройдет в Кардиффе 3 июня.

«Мы все рассчитываем, что Аллегри останется, потому что мы хотим продлить с ним контракт. Он уже доказал всем, что является отличным тренером. Сейчас у него достаточно опыта, он стал одним из лучших тренеров мира.

Для нас сейчас приоритетная цель – победа в Кардиффе в финале Лиги чемпионов. После этого мы сядем за стол и выслушаем каждую сторону. Было бы идеально, чтобы Аллегри остался. Мы не думаем о смене тренера», – сказал Маротта.

Напомним, что «Ювентусу» предстоит сыграть в финале Лиги чемпионов с «Реалом».