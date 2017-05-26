Зидан: «Нет слов, которые могли бы воздать Роналду должное»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высоко оценил игру нападающего сливочных Криштиану Роналду. По словам французского специалиста, нет таких слов, которые могли бы по достоинству описать сильные стороны и достижения португальца.

«Как вы хорошо знаете, нет слов, которые могли бы воздать Роналду должное. Он забил за «Реал» более 400 голов во всех соревнованиях – невероятная статистика, но с ним это возможно», – сказал Зидан.

В нынешнем сезоне Роналду провел за «Реал» в Примере 29 матчей, в которых забил 25 голов и сделал четыре результативные передачи.