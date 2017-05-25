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  • Президент «Урала»: «Легендарный матч с «Зенитом» подкосил команду»

Президент «Урала»: «Легендарный матч с «Зенитом» подкосил команду»

25 мая 2017, 12:11
19

Президент «Урала» Григорий Иванов дал понять, что поражение от «Зенита» в гостевом матче 24-го тура чемпионата России сказался на результатах команды в конце сезона.

Напомним, что в игре против сине-бело-голубых судья удалил сразу трех футболистов екатеринбургского клуба.

«Тот легендарный матч с «Зенитом» действительно подкосил команду. Мы шли хорошо, и этот матч нас надломил, и это сто процентов, потому что мы не должны были проигрывать. Ну все, наверное, помнят этот матч. Нам и в следующей игре не хватило удаленных игроков со «Спартаком». Ведь «Спартак» ничего такого хорошего не показал.

Да, они чемпионы, и заслуженно ими стали, на мой взгляд, но в игре со «Спартаком» мы могли взять очки, если бы ведущие наши футболисты играли. Вот после «Зенита» все и началось — после этого матча команда выглядела опустошенной», — сказал Иванов.

«Урал» по итогам сезона занял 11-е место в турнирной таблице РФПЛ.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Урал Зенит
Комментарии (19)
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dok66
1495704047
Да , после того злопамятного матча Урал полностью расклеился .И по-моему не выиграл больше ни одного матча .
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zenitforever2015
1495704205
Президент не адекватный , футболисты хамло. То что было в финале кубка, это позор!
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Garrincha58
1495707049
Иванов все стонет видать денег жалко которые им обещали за отбор очков у Зенита
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Asbjorn
1495708809
Питеру правда тот матч и не помог,а вот урал жалко
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alex ni
1495708912
Может команда и неплохая,но как-то руководство напрягает. Как можно столько раз сдавать самим матчи и после этого жаловаться на судью,когда впервые честно захотели поиграть. Команде успеха, руководство менять!
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Zubo
1495715698
Костоломы , жлобье думало они просто будут косить Зенит но их подкосил дождь из желтых. Безталанные твари думали они сломают все что подходит близко к штрафной и "хваленный" Зенит падет перед Уралом, и тогда бабло будет наказано ! Хватит печатать провокации , уже разбор полетов был и РФС подтвердил что все решения судьи были правильными. Днище получило то что заслужило и реанимировать эту тему не получится.
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subbotaspartak
1495720257
У Зенита после первого круга со Спартаком Судейство пошла кувырком. У Урала после одной игры с Зенитом Они были побиты. Тереку не хватило игры с Анжи, А томичи бились за гроши. Кабы, да абы, Чё за мольбы? Забыть.
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ewgen1986
1495723526
Если команда играет, один матч ее не сломит.
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paracetamol
1495731791
Еще одна плакса нашлась.
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евгений сергеевичч
1495736231
достали вы с судейством ныть, судьи же не ноют когда игроки симулируют
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