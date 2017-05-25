Президент «Урала»: «Легендарный матч с «Зенитом» подкосил команду»

Президент «Урала» Григорий Иванов дал понять, что поражение от «Зенита» в гостевом матче 24-го тура чемпионата России сказался на результатах команды в конце сезона.

Напомним, что в игре против сине-бело-голубых судья удалил сразу трех футболистов екатеринбургского клуба.

«Тот легендарный матч с «Зенитом» действительно подкосил команду. Мы шли хорошо, и этот матч нас надломил, и это сто процентов, потому что мы не должны были проигрывать. Ну все, наверное, помнят этот матч. Нам и в следующей игре не хватило удаленных игроков со «Спартаком». Ведь «Спартак» ничего такого хорошего не показал.

Да, они чемпионы, и заслуженно ими стали, на мой взгляд, но в игре со «Спартаком» мы могли взять очки, если бы ведущие наши футболисты играли. Вот после «Зенита» все и началось — после этого матча команда выглядела опустошенной», — сказал Иванов.

«Урал» по итогам сезона занял 11-е место в турнирной таблице РФПЛ.