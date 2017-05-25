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    Президент «Урала»: «Легендарный матч с «Зенитом» подкосил команду»

    Президент «Урала» Григорий Иванов дал понять, что поражение от «Зенита» в гостевом матче 24-го тура чемпионата России сказался на результатах команды в конце сезона.

    Напомним, что в игре против сине-бело-голубых судья удалил сразу трех футболистов екатеринбургского клуба.

    «Тот легендарный матч с «Зенитом» действительно подкосил команду. Мы шли хорошо, и этот матч нас надломил, и это сто процентов, потому что мы не должны были проигрывать. Ну все, наверное, помнят этот матч. Нам и в следующей игре не хватило удаленных игроков со «Спартаком». Ведь «Спартак» ничего такого хорошего не показал.

    Да, они чемпионы, и заслуженно ими стали, на мой взгляд, но в игре со «Спартаком» мы могли взять очки, если бы ведущие наши футболисты играли. Вот после «Зенита» все и началось — после этого матча команда выглядела опустошенной», — сказал Иванов.

    «Урал» по итогам сезона занял 11-е место в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.05.2017 12:11
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 25 мая 2017, 21:17

      достали вы с судейством ныть, судьи же не ноют когда игроки симулируют

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 25 мая 2017, 20:03

      Еще одна плакса нашлась.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +155

      ewgen1986 25 мая 2017, 17:45

      Если команда играет, один матч ее не сломит.

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 25 мая 2017, 16:50

      У Зенита после первого круга со Спартаком
      Судейство пошла кувырком.
      У Урала после одной игры с Зенитом
      Они были побиты.
      Тереку не хватило игры с Анжи,
      А томичи бились за гроши.
      Кабы, да абы,
      Чё за мольбы? Забыть.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 25 мая 2017, 16:34

      Согласен, судейство было необъективным, но после этого матча было еще 6 игр, кто мешал играть?
      Легче всего свалить вину на кого-нибудь, можно сказать, поражение от Амкара тоже надломило зенит и именно поэтому он проиграла спартаку, но в действительности все ни так.

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 25 мая 2017, 15:34

      Костоломы , жлобье думало они просто будут косить Зенит но их подкосил дождь из желтых. Безталанные твари думали они сломают все что подходит близко к штрафной и "хваленный" Зенит падет перед Уралом, и тогда бабло будет наказано ! Хватит печатать провокации , уже разбор полетов был и РФС подтвердил что все решения судьи были правильными. Днище получило то что заслужило и реанимировать эту тему не получится.

      1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > Zubo 25 мая 2017, 15:50

      в РФС верхушка из Питера, а кто не в верхушке те гнутся под них, поэтому и решили, что все правильно) Дурака не включай, самому наверное смешно! А за этот матч и вовсе стыдно!

      1
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 > diadushka 25 мая 2017, 15:56

      И кто же это из Питера в верхушке РФС?

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > zenitforever2015 25 мая 2017, 16:03

      мудко

      0
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      Рейтинг: +94

      alex ni 25 мая 2017, 13:41

      Может команда и неплохая,но как-то руководство напрягает. Как можно столько раз сдавать самим матчи и после этого жаловаться на судью,когда впервые честно захотели поиграть. Команде успеха, руководство менять!

      2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 25 мая 2017, 13:40

      Питеру правда тот матч и не помог,а вот урал жалко

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 мая 2017, 13:10

      Иванов все стонет видать денег жалко которые им обещали за отбор очков у Зенита

      0
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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД > Garrincha58 25 мая 2017, 13:55

      Проснись.... какие деньги.... У ВАС В Питере все виноваты, все продажные, с такими деньгами Зенит еле еле на третье место залез, а все потому что за уши судьи тянули.....

      6
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 25 мая 2017, 12:23

      Президент не адекватный , футболисты хамло. То что было в финале кубка, это позор!

      2
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      Рейтинг: +2141

      diadushka > zenitforever2015 25 мая 2017, 13:16

      Позор - это судейство в одну калитку в пользу Зенита на протяжении всего чемпионата! Стадион ваш - позор! А то что было в финале - это эмоции настоящих мужиков! Екатеринбуржцы ведь не земляки правящей верхушки, тащить их некому.........

      2
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      ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 > diadushka 25 мая 2017, 15:31

      Хорошо сказал !

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