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    «Арсенал» перечислил 50 тысяч в фонд помощи жертвам теракта в Манчестере

    «Арсенал» финансово поддержал жертв взрывов в Манчестере. 22-го мая в концертном зале города погибли 22 человек. По меньшей мере 59 человек пострадали.

    «Каждый человек в «Арсенале» был шокирован трагическими событиями в Манчестере. Мысленно мы – рядом со всеми пострадавшими. В рамках поддержки пострадавших мы в сотрудничестве с Британским Красным Крестом перечислили 50 тысяч фунтов в чрезвычайный фонд «Мы любим Манчестер». Пожертвование поможет скорбящим и раненым», – говорится в релизе на официальном сайте лондонского клуба.

    Ранее по поводу теракта высказались Андер Эрерра и Дэвид Бекхэм.

    Источник: ФК «Арсенал»

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    25.05.2017 01:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2389

      serglider 25 мая 2017, 09:35

      Все тут ясно... не хочется повторяться и писать банальные фразы о трагедии, но... меня лично гложет одна мысль: что по этому поводу "выдаст" некий журнальчик Шарли, будут ли "карикатуры" по поводу трагедии в Манчестере? Если нет, то не попахивает ли эта "ультрасвобода выражения" откровенным расизмом и русофобщиной?

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 25 мая 2017, 03:06

      Поступок достойный уважения!

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