«Арсенал» перечислил 50 тысяч в фонд помощи жертвам теракта в Манчестере

«Арсенал» финансово поддержал жертв взрывов в Манчестере. 22-го мая в концертном зале города погибли 22 человек. По меньшей мере 59 человек пострадали.

«Каждый человек в «Арсенале» был шокирован трагическими событиями в Манчестере. Мысленно мы – рядом со всеми пострадавшими. В рамках поддержки пострадавших мы в сотрудничестве с Британским Красным Крестом перечислили 50 тысяч фунтов в чрезвычайный фонд «Мы любим Манчестер». Пожертвование поможет скорбящим и раненым», – говорится в релизе на официальном сайте лондонского клуба.

Ранее по поводу теракта высказались Андер Эрерра и Дэвид Бекхэм.