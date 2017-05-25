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  • Моуринью: «Я очень счастлив. Этот сезон был самым сложным в моей тренерской карьере»

Моуринью: «Я очень счастлив. Этот сезон был самым сложным в моей тренерской карьере»

25 мая 2017, 00:45
1

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итог финалу Лиги Европы против «Аякса» (2:0).

«К концу подошел очень тяжелый, но очень хороший сезон. Мы предпочли выйти в Лигу чемпионов таким образом, а не занимать вторую или третью строчку в чемпионате. Мы возвращаемся в Лигу чемпионов с победой в важном турнире. У клуба теперь есть все трофеи, существующие в мировом футболе. Мы усердно работали ради этого с самого начала и знали, что сможем победить сегодня. Мы сыграли умно и добились удобной победы. Команда была смотрелась намного сильнее, чем соперник.

Мы полностью заслужили эту победу. Очень рад, что парни на костылях подняли трофей. Теперь у меня отпуск. Мне не нужны никакие международные товарищеские матчи.

В этом сезоне у нас три трофея и путевка в Лигу чемпионов. Я очень счастлив. Этот сезон был самым сложным в моей тренерской карьере», – сказал специалист.

Победа в Лиге Европы позволила 54-летнему португальцу стать первым тренером в мировом футболе, который выигрывал оба еврокубка более одного раза.

Источник: BBC
Лига Европы Манчестер Юнайтед Моуринью Жозе
Комментарии (1)
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panmon
1495662896
Поздравляю! После разобранной команды Ван Галла - лучше сезона не придумать. Разве что Арсенал по силам было опередить, но приоритеты сыграли роль...
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