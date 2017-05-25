Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Моуринью: «Я очень счастлив. Этот сезон был самым сложным в моей тренерской карьере»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подвел итог финалу Лиги Европы против «Аякса» (2:0).

    «К концу подошел очень тяжелый, но очень хороший сезон. Мы предпочли выйти в Лигу чемпионов таким образом, а не занимать вторую или третью строчку в чемпионате. Мы возвращаемся в Лигу чемпионов с победой в важном турнире. У клуба теперь есть все трофеи, существующие в мировом футболе. Мы усердно работали ради этого с самого начала и знали, что сможем победить сегодня. Мы сыграли умно и добились удобной победы. Команда была смотрелась намного сильнее, чем соперник.

    Мы полностью заслужили эту победу. Очень рад, что парни на костылях подняли трофей. Теперь у меня отпуск. Мне не нужны никакие международные товарищеские матчи.

    В этом сезоне у нас три трофея и путевка в Лигу чемпионов. Я очень счастлив. Этот сезон был самым сложным в моей тренерской карьере», – сказал специалист.

    Победа в Лиге Европы позволила 54-летнему португальцу стать первым тренером в мировом футболе, который выигрывал оба еврокубка более одного раза.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.05.2017 00:45
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 25 мая 2017, 00:54

      Поздравляю! После разобранной команды Ван Галла - лучше сезона не придумать. Разве что Арсенал по силам было опередить, но приоритеты сыграли роль...

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11