«МЮ» выпустил ролик о пути в финал Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» и «Аякс» сыграют в финальном матче Лиги Европы.

Английский клуб опубликовал видео, посвященное пути команды Жозе Моуринью в решающую встречу. Минутный ролик состоит из фотографий «красных дьяволов» во время матчей турнира. Название записи «Take Me Holm» (финал пройдет в Стокгольме) является игрой слов на базе фанатской песни «Take Me Home»

Встреча на «Фрэндс Арене» начнется в 21:45 по московскому времени.

Relive our journey to the #UELfinal... #TakeMeHolm pic.twitter.com/oqOVQqqtU0