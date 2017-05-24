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    «МЮ» выпустил ролик о пути в финал Лиги Европы

    «Манчестер Юнайтед» и «Аякс» сыграют в финальном матче Лиги Европы.

    Английский клуб опубликовал видео, посвященное пути команды Жозе Моуринью в решающую встречу. Минутный ролик состоит из фотографий «красных дьяволов» во время матчей турнира. Название записи «Take Me Holm» (финал пройдет в Стокгольме) является игрой слов на базе фанатской песни «Take Me Home»

    Встреча на «Фрэндс Арене» начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    24.05.2017 20:11
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