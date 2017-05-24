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    Моуринью: «Очень жаль, что мы не летим на финал Лиги Европы счастливыми»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии финального матча Лиги Европы против «Аякса» выразил соболезнования в связи с терактом в Англии. Напомним, что 22 мая рядом со стадионом «Манчестер Арена» прогремел взрыв, в результате которого погибли более 20 человек.

    «Все мы сильно опечалены трагическими событиями прошлого вечера. Все время думаем о жертвах и их семьях. У нас есть дело, и мы полетим в Швецию, чтобы сделать это дело. Очень жаль, что мы не можем полететь туда счастливыми, как это всегда бывает с нами перед большими матчами. Я недолго работаю в Манчестере, но убежден, что это горе еще больше сплотит жителей города», – сказал Моуринью.

    Матч «Аякс» – «Манчестер Юнайтед» пройдет сегодня в Стокгольме и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Как мир реагирует на теракт в Манчестере

    Источник: УЕФА

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    24.05.2017 10:21
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 24 мая 2017, 17:08

      Для МЮ Кубок Лиги Европы по-важнее будет. Не в плане трофеев, а в плане попадания в следующем сезоне в Лигу Чемпионов. А Аякс может эту путевку еще оформить и в своем чемпионате.

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 24 мая 2017, 17:02

      и обретете счастье вновь,когда победите!)верим и ждем!

      0
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 24 мая 2017, 16:05

      Мои соболезнования городу Манчестер.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 24 мая 2017, 11:30

      Удачи,Жозе... Лига чемпионов без МЮ не так колоритно...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > dzhanavar 24 мая 2017, 14:23

      Согласен, МЮ украсит любой матч ЛЧ, а Аякс как многие клубы может просто сдуться в следующем сезоне. Кому от этого будет хорошо?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > dzhanavar 24 мая 2017, 15:19

      да если летом еще укрепятся под лч то я думаю в следующем сезоне будет интересно 5 английских команд и ливерпуль в лч тоже пора им возвращаться на прежний уровень

      2
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      Рейтинг: +475

      sandutzu 24 мая 2017, 10:53

      вернитесь оттуда счастливыми и на мгновение заставите жителей города забыть о трагедии

      5
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 24 мая 2017, 10:52

      Жозе!
      Учи русский,
      Просрешь Ajax-у
      Газпром распахнет свои двери,стопудово)))))0

      1
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 24 мая 2017, 10:40

      Команде Жозе Моуринью пожелаю вернутся из Швеции победителями ЛЕ!

      2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 24 мая 2017, 10:33

      Да , для МЮ эта трагедия может стать дополнительной мотивацией !

      4
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 24 мая 2017, 10:30

      Это жизнь,Жозе.Надеюсь эти трагические события сплотят МЮ еще больше и вы возьмете кубок.Мы с вами .Удачи.

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