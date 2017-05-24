Моуринью: «Очень жаль, что мы не летим на финал Лиги Европы счастливыми»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии финального матча Лиги Европы против «Аякса» выразил соболезнования в связи с терактом в Англии. Напомним, что 22 мая рядом со стадионом «Манчестер Арена» прогремел взрыв, в результате которого погибли более 20 человек.

«Все мы сильно опечалены трагическими событиями прошлого вечера. Все время думаем о жертвах и их семьях. У нас есть дело, и мы полетим в Швецию, чтобы сделать это дело. Очень жаль, что мы не можем полететь туда счастливыми, как это всегда бывает с нами перед большими матчами. Я недолго работаю в Манчестере, но убежден, что это горе еще больше сплотит жителей города», – сказал Моуринью.

Матч «Аякс» – «Манчестер Юнайтед» пройдет сегодня в Стокгольме и начнется в 21:45 по московскому времени.

Как мир реагирует на теракт в Манчестере