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  • Моуринью: «Очень жаль, что мы не летим на финал Лиги Европы счастливыми»

Моуринью: «Очень жаль, что мы не летим на финал Лиги Европы счастливыми»

24 мая 2017, 10:21
11

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии финального матча Лиги Европы против «Аякса» выразил соболезнования в связи с терактом в Англии. Напомним, что 22 мая рядом со стадионом «Манчестер Арена» прогремел взрыв, в результате которого погибли более 20 человек.

«Все мы сильно опечалены трагическими событиями прошлого вечера. Все время думаем о жертвах и их семьях. У нас есть дело, и мы полетим в Швецию, чтобы сделать это дело. Очень жаль, что мы не можем полететь туда счастливыми, как это всегда бывает с нами перед большими матчами. Я недолго работаю в Манчестере, но убежден, что это горе еще больше сплотит жителей города», – сказал Моуринью.

Матч «Аякс» – «Манчестер Юнайтед» пройдет сегодня в Стокгольме и начнется в 21:45 по московскому времени.

Как мир реагирует на теракт в Манчестере

Источник: УЕФА
Лига Европы Манчестер Юнайтед Моуринью Жозе
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Аскорбин
1495611028
Это жизнь,Жозе.Надеюсь эти трагические события сплотят МЮ еще больше и вы возьмете кубок.Мы с вами .Удачи.
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dok66
1495611221
Да , для МЮ эта трагедия может стать дополнительной мотивацией !
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chempion_cska
1495611626
Команде Жозе Моуринью пожелаю вернутся из Швеции победителями ЛЕ!
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alex1951
1495612321
Жозе! Учи русский, Просрешь Ajax-у Газпром распахнет свои двери,стопудово)))))0
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sandutzu
1495612396
вернитесь оттуда счастливыми и на мгновение заставите жителей города забыть о трагедии
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dzhanavar
1495614636
Удачи,Жозе... Лига чемпионов без МЮ не так колоритно...
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Almazovich
1495631151
Мои соболезнования городу Манчестер.
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MU-fanatic
1495634557
и обретете счастье вновь,когда победите!)верим и ждем!
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Dmirubo
1495634887
Для МЮ Кубок Лиги Европы по-важнее будет. Не в плане трофеев, а в плане попадания в следующем сезоне в Лигу Чемпионов. А Аякс может эту путевку еще оформить и в своем чемпионате.
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