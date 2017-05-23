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    Полиция Стокгольма не будет усиливать меры безопасности на финале Лиги Европы

    Полиция Стокгольма заявила, что не намерена усиливать меры безопасности на финальной встрече Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Аяксом», несмотря на теракт, произошедший на стадионе «Манчестер-Арена» в понедельник.

    «Мы начали готовиться к финалу за пару месяцев до него. Мы подготовили серьезные меры безопасности еще до взрыва в Манчестере. Так что никаких изменений в нашем плане по обеспечению безопасности не будет», – говорится в заявлении правоохранительных органов.

    Встреча состоится 24 мая и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Как мир реагирует на теракт в Манчестере

    Источник: ТАСС

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    23.05.2017 20:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 24 мая 2017, 10:57

      Был там ,на ,,Френдс-Арене,,
      шикарный стадион ,под крышей ,новяк,
      полицаев пруд-пруди ....
      Сгонял бы на пароходе,да здоровье говно...

      0
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 24 мая 2017, 09:29

      Правильно. взорвали в Манчестере, теперь можно будет взорвать и в Стокгольме

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 23 мая 2017, 20:51

      А надо бы ! будем надеяться , что все будет нормально . Вот жизнь пошла : уже не о футболе разговариваем , а о безопасности на матче !

      1
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 23 мая 2017, 20:49

      само собой там всё будет круто

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