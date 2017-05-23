Полиция Стокгольма не будет усиливать меры безопасности на финале Лиги Европы

Был там ,на ,,Френдс-Арене,,
шикарный стадион ,под крышей ,новяк,
полицаев пруд-пруди ....
Сгонял бы на пароходе,да здоровье говно...
Полиция Стокгольма заявила, что не намерена усиливать меры безопасности на финальной встрече Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Аяксом», несмотря на теракт, произошедший на стадионе «Манчестер-Арена» в понедельник.
«Мы начали готовиться к финалу за пару месяцев до него. Мы подготовили серьезные меры безопасности еще до взрыва в Манчестере. Так что никаких изменений в нашем плане по обеспечению безопасности не будет», – говорится в заявлении правоохранительных органов.
Встреча состоится 24 мая и начнется в 21:45 по московскому времени.
Как мир реагирует на теракт в Манчестере