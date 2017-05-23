Капелло: «В Мадриде боятся «Ювентус»

Бывший главный тренер «Реала» и «Ювентуса» Фабио Капелло отметил, что сливочные опасаются туринцев накануне финала Лиги чемпионов. По словам итальянского специалиста, руководство «галактикос» обеспокоено в преддверии решающего матча.

«Руководители «Реала» боятся «Ювентус». Меня спросили, почему защита Аллегри никогда не пропускает голы? Я ответил, что это будет сбалансированный финал, возможно, мадридцы будут иметь преимущество из-за их ценной атаки.

Роналду? Он по-прежнему остается лучшим в мире на данный момент», – сказал Капелло.

Поединок «Реал» – «Ювентус» состоится в субботу, 3 июня. Начало – в 21:45 по московскому времени.