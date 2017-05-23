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    Капелло: «В Мадриде боятся «Ювентус»

    Бывший главный тренер «Реала» и «Ювентуса» Фабио Капелло отметил, что сливочные опасаются туринцев накануне финала Лиги чемпионов. По словам итальянского специалиста, руководство «галактикос» обеспокоено в преддверии решающего матча.

    «Руководители «Реала» боятся «Ювентус». Меня спросили, почему защита Аллегри никогда не пропускает голы? Я ответил, что это будет сбалансированный финал, возможно, мадридцы будут иметь преимущество из-за их ценной атаки.

    Роналду? Он по-прежнему остается лучшим в мире на данный момент», – сказал Капелло.

    Поединок «Реал» – «Ювентус» состоится в субботу, 3 июня. Начало – в 21:45 по московскому времени.

    Источник: Football Italia

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    23.05.2017 17:42
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 24 мая 2017, 11:37

      Время сейчас такое... Если спросили,значит бояться... Других выводов нет.

      0
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      Рейтинг: +6979

      1bear 23 мая 2017, 22:20

      ...удачи Юве–всем-бояться !...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +617

      nelez 23 мая 2017, 19:35

      может Капелло сам боится? А Реалу некого боятся.РЕАЛ самый сильный клуб в мире.

      0
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      Рейтинг: +617

      nelez > BYAKONERI 25 мая 2017, 12:02

      Второе слово в твоем комменте твое лицо.
      На счет самого сильного_ РЕАЛ действуюший чемпион мира среди клубов.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +259

      pzdc. 23 мая 2017, 18:54

      А кто не боится Юве ?)

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 23 мая 2017, 18:20

      Капелло - О"КОПЕЛЛО" (навеяло из сказки) . Реал должен бояться ! .

      0
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