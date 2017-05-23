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Капелло: «В Мадриде боятся «Ювентус»

23 мая 2017, 17:42
6

Бывший главный тренер «Реала» и «Ювентуса» Фабио Капелло отметил, что сливочные опасаются туринцев накануне финала Лиги чемпионов. По словам итальянского специалиста, руководство «галактикос» обеспокоено в преддверии решающего матча.

«Руководители «Реала» боятся «Ювентус». Меня спросили, почему защита Аллегри никогда не пропускает голы? Я ответил, что это будет сбалансированный финал, возможно, мадридцы будут иметь преимущество из-за их ценной атаки.

Роналду? Он по-прежнему остается лучшим в мире на данный момент», – сказал Капелло.

Поединок «Реал» – «Ювентус» состоится в субботу, 3 июня. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Источник: Football Italia
Лига чемпионов Реал Ювентус Капелло Фабио
Комментарии (6)
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dok66
1495552843
Капелло - О"КОПЕЛЛО" (навеяло из сказки) . Реал должен бояться ! .
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pzdc.
1495554843
А кто не боится Юве ?)
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nelez
1495557336
может Капелло сам боится? А Реалу некого боятся.РЕАЛ самый сильный клуб в мире.
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1bear
1495567244
...удачи Юве–всем-бояться !...
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dzhanavar
1495615056
Время сейчас такое... Если спросили,значит бояться... Других выводов нет.
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