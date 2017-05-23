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    УЕФА не считает, что проведению финала Лиги Европы может что-либо угрожать

    УЕФА выступила с заявлением по поводу сегодняшнего теракта, произошедшего на «Манчестер Арене» после концерта певицы Арианы Гранде. По информации на данный момент, как минимум 19 человек погибли и более 50-ти получили ранения различной степени тяжести. По мнению организации, несмотря на случившийся инцидент, проведению финала Лиги Европы, который состоится завтра в Стокгольме, ничего не угрожает.

    «УЕФА глубоко потрясен вчерашней атакой в Манчестере. Мы соболезнуем жертвам и их семьям.

    На данный момент нет никаких сведений, которые указывали бы на то, что мероприятия, приуроченные к финалу Лиги Европы УЕФА в Стокгольме, могут стать целью подобных атак.

    На протяжении многих месяцев УЕФА тесно сотрудничает с местными властями и Футбольной ассоциацией Швеции, а террористическая угроза принимается во внимание с самого начала работы над проектом. Более того, после апрельских атак в Стокгольме были введены дополнительные меры безопасности.

    В связи с жесткими мерами безопасности УЕФА просит болельщиков прибыть на стадион как можно раньше. На входе будет производиться тщательная проверка, которая может вызвать задержку при попадании на трибуны», – говорится в заявлении.

    Поединок «Аякс»«Манчестер Юнайтед» состоится в среду, 24 мая, и начнется в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    23.05.2017 12:11
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