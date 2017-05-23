Милнер намерен выиграть трофей с «Ливерпулем» в следующем сезоне

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер рассчитывает в следующем сезоне выиграть трофей с клубом. По его словам, у этого состава есть все шансы на успех.

«Ливерпулю» было сложно попасть в Лигу чемпионов. Подумайте о командах, которые не участвуют в этом турнире. Мы рады, что смогли войти в четверку лучших, чтобы побороться в этом большом турнире в следующем сезоне.

В прошлом году мы были в финале Лиги Европы, но не смогли взять победу. Но это достижение само по себе важно. Теперь мы рассчитываем пополнить коллекцию трофеев. Это будет наш следующий шаг.

Чем дольше этот состав играет вместе, тем лучше. Летом появятся новые лица в команде.

В этом сезоне мы показали себя с лучшей стороны. Мы доминировали в большинстве матчей, в отличие от предыдущего года», – сказал Милнер.

В прошедшем сезоне 31-летний футболист провел 36 матчей в составе «Ливерпуля» в Премьер-лиге, в которых он забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.