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  • Мутко: «Судьи должны зарабатывать себе имя, а РФС их поддержит»

Мутко: «Судьи должны зарабатывать себе имя, а РФС их поддержит»

23 мая 2017, 08:56
6

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о подготовке судей высшего класса. Вице-премьер правительства РФ считает, что арбитры должны своей работой зарабатывать имя, а в РФС их будут поддерживать. Также Мутко оценил работу Андрея Будогосского на посту главы судейского департамента РФС.

«Если ты надел эмблему ФИФА, должен быть эталоном. А у нас некоторые такие на два-три матча отстраняются, потому что делают результативные ошибки. Лучше сократим судей, но будет элита.

Я коллегам-судьям говорю, чтобы зарабатывали себе имя. А мы вас будем поддерживать. У Николаева имя есть, но он скоро заканчивает. В прошлом месяце провели сбор для судей, собрали 80 подающих надежды человек. Отобрали всего четверых. Если вы обратили внимание, на последний тур поставили молодого мальчика, первый раз работал.

Почему я пригласил Будогосского? Он честный человек, объективен. Его подход и методика должны сработать. Сейчас ни у кого нет предвзятости ни к одному из клубов. Мы хотим, чтобы футбол был объективен. И тогда на него пойдут болельщики», – сказал Мутко.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Мутко Виталий Будогосский Андрей
Комментарии (6)
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Диктор
1495519554
Согласен с тем что судьи должны зарабатывать себе ИМЯ -а не на играх зарабатывать.
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ItalianFootball
1495523243
Сократит до того, что судьи от изнеможения взвоют. А элиту строить это не год-два.
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FanatSerj
1495523784
Пустые лозунги и очередное словоблюдсво от Мудка. Не могут судьи результативно не ошибаться в современном футболе, да как впрочем показывает история они никогда не могли не ошибаться. Я уж молчу о административном факторе который еще больше вносит дегтя в решения судей.
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Дядя Серёжа
1495524769
...арбитры должны своей работой зарабатывать имя, а... зарабатывают деньги.
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dok66
1495525368
И почему в этом году так много было судейских результативных ошибок ? Методики Будогосского работают .
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diadushka
1495550376
"Результаты работы судей должны финансово поддерживать РФС! Такие судьи нам нужны! А РФС их будет поддерживать"
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