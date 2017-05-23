Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мутко: «Судьи должны зарабатывать себе имя, а РФС их поддержит»

    Президент РФС Виталий Мутко рассказал о подготовке судей высшего класса. Вице-премьер правительства РФ считает, что арбитры должны своей работой зарабатывать имя, а в РФС их будут поддерживать. Также Мутко оценил работу Андрея Будогосского на посту главы судейского департамента РФС.

    «Если ты надел эмблему ФИФА, должен быть эталоном. А у нас некоторые такие на два-три матча отстраняются, потому что делают результативные ошибки. Лучше сократим судей, но будет элита.

    Я коллегам-судьям говорю, чтобы зарабатывали себе имя. А мы вас будем поддерживать. У Николаева имя есть, но он скоро заканчивает. В прошлом месяце провели сбор для судей, собрали 80 подающих надежды человек. Отобрали всего четверых. Если вы обратили внимание, на последний тур поставили молодого мальчика, первый раз работал.

    Почему я пригласил Будогосского? Он честный человек, объективен. Его подход и методика должны сработать. Сейчас ни у кого нет предвзятости ни к одному из клубов. Мы хотим, чтобы футбол был объективен. И тогда на него пойдут болельщики», – сказал Мутко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.05.2017 08:56
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 23 мая 2017, 17:39

      "Результаты работы судей должны финансово поддерживать РФС! Такие судьи нам нужны! А РФС их будет поддерживать"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 23 мая 2017, 10:42

      И почему в этом году так много было судейских результативных ошибок ? Методики Будогосского работают .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 23 мая 2017, 10:32

      ...арбитры должны своей работой зарабатывать имя, а...
      зарабатывают деньги.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 23 мая 2017, 10:16

      Пустые лозунги и очередное словоблюдсво от Мудка.

      Не могут судьи результативно не ошибаться в современном футболе, да как впрочем показывает история они никогда не могли не ошибаться.
      Я уж молчу о административном факторе который еще больше вносит дегтя в решения судей.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 23 мая 2017, 10:07

      Сократит до того, что судьи от изнеможения взвоют. А элиту строить это не год-два.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 23 мая 2017, 09:05

      Согласен с тем что судьи должны зарабатывать себе ИМЯ -а не на играх зарабатывать.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11