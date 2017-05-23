Мутко: «Судьи должны зарабатывать себе имя, а РФС их поддержит»

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о подготовке судей высшего класса. Вице-премьер правительства РФ считает, что арбитры должны своей работой зарабатывать имя, а в РФС их будут поддерживать. Также Мутко оценил работу Андрея Будогосского на посту главы судейского департамента РФС.

«Если ты надел эмблему ФИФА, должен быть эталоном. А у нас некоторые такие на два-три матча отстраняются, потому что делают результативные ошибки. Лучше сократим судей, но будет элита.

Я коллегам-судьям говорю, чтобы зарабатывали себе имя. А мы вас будем поддерживать. У Николаева имя есть, но он скоро заканчивает. В прошлом месяце провели сбор для судей, собрали 80 подающих надежды человек. Отобрали всего четверых. Если вы обратили внимание, на последний тур поставили молодого мальчика, первый раз работал.

Почему я пригласил Будогосского? Он честный человек, объективен. Его подход и методика должны сработать. Сейчас ни у кого нет предвзятости ни к одному из клубов. Мы хотим, чтобы футбол был объективен. И тогда на него пойдут болельщики», – сказал Мутко.