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    Ребров разыскивает штанги с «Открытие Арены»

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров на сегодняшнем торжественном вечере РФПЛ поздравил всех с окончанием сезона. Также вратарь отметил, что до сих пор ищет штанги, которые болельщики разломали во время празднования.

    «Я всех поздравляю с окончанием сезона. Кто-то сказал, что я вел команду, но это не так. Ребята из «Спартака» сегодня завоевали много наград, они вели команду, поэтому мы и стали чемпионами.

    Кстати, кто знает, где штанги с «Открытие Арены»? Если знаете, пожалуйста, мне напишите — найти не могу», – сказал Ребров.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.05.2017 01:08
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 23 мая 2017, 12:31

      У Песьякова спроси, после него в Туле теперь тоже и штанги, и сетку разыскивают....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 23 мая 2017, 10:15

      Штанги-то были нацелованные , намоленные . Сейчас придется новые снова "освящать" . А старые уже не собрать , распилены на сувениры .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 23 мая 2017, 09:39

      На металлолом хочет здать!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8511

      kaa-71 23 мая 2017, 05:39

      В Туле то же ворота разобрали. Повредили дренаж 6 тон тосола вылилось

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 23 мая 2017, 02:37

      Он штанги крепко целовал,
      Ребров Артём Геннадич.
      Чтоб их коварно не сдвигал
      С трибун Старик Хоттабыч!
      Но коррективы жизнь внесла,
      Так быстро - не заметишь!
      И на страданья обрекла:
      Верните парню фетиш! ))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 > Tostao 23 мая 2017, 08:57

      Ой Володь,нечаянно минус нажал (
      Пардон

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao > spartach n1 23 мая 2017, 11:07

      Привет! Бывает! ))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +214

      Sanirin79 > Tostao 23 мая 2017, 17:54

      Поправлю

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > Tostao 23 мая 2017, 21:39

      Это гениально!

      2
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 23 мая 2017, 02:28

      С юмором парень! )

      1
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      Рейтинг: +158

      Злоe Добро 23 мая 2017, 01:25

      Какой то маньяк сексуальный.

      2
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 23 мая 2017, 01:18

      С юмором норм!)

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