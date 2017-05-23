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Ребров разыскивает штанги с «Открытие Арены»

23 мая 2017, 01:08
16

Голкипер «Спартака» Артем Ребров на сегодняшнем торжественном вечере РФПЛ поздравил всех с окончанием сезона. Также вратарь отметил, что до сих пор ищет штанги, которые болельщики разломали во время празднования.

«Я всех поздравляю с окончанием сезона. Кто-то сказал, что я вел команду, но это не так. Ребята из «Спартака» сегодня завоевали много наград, они вели команду, поэтому мы и стали чемпионами.

Кстати, кто знает, где штанги с «Открытие Арены»? Если знаете, пожалуйста, мне напишите — найти не могу», – сказал Ребров.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем
Комментарии (16)
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filosof sparty
1495491484
С юмором норм!)
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Злоe Добро
1495491908
Какой то маньяк сексуальный.
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GeorgeXIII
1495495722
С юмором парень! )
Ответить
Tostao
1495496255
Он штанги крепко целовал, Ребров Артём Геннадич. Чтоб их коварно не сдвигал С трибун Старик Хоттабыч! Но коррективы жизнь внесла, Так быстро - не заметишь! И на страданья обрекла: Верните парню фетиш! ))
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kaa-71
1495507194
В Туле то же ворота разобрали. Повредили дренаж 6 тон тосола вылилось
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Павел Буре
1495521568
На металлолом хочет здать!
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dok66
1495523701
Штанги-то были нацелованные , намоленные . Сейчас придется новые снова "освящать" . А старые уже не собрать , распилены на сувениры .
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пряник929
1495531903
У Песьякова спроси, после него в Туле теперь тоже и штанги, и сетку разыскивают....
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