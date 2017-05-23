Ребров разыскивает штанги с «Открытие Арены»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров на сегодняшнем торжественном вечере РФПЛ поздравил всех с окончанием сезона. Также вратарь отметил, что до сих пор ищет штанги, которые болельщики разломали во время празднования.

«Я всех поздравляю с окончанием сезона. Кто-то сказал, что я вел команду, но это не так. Ребята из «Спартака» сегодня завоевали много наград, они вели команду, поэтому мы и стали чемпионами.

Кстати, кто знает, где штанги с «Открытие Арены»? Если знаете, пожалуйста, мне напишите — найти не могу», – сказал Ребров.