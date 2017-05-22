Кадыров: «С сегодняшнего дня Кононов – главный тренер «Терека»

Глава Чеченской республики и почетный президент «Терека» Рамзан Кадыров объявил о назначении Олега Кононова на пост главного тренера клуба.

«Дорогие друзья! В нашем футбольном клубе «Терек» произошли кадровые перемены. С сегодняшнего дня главным тренером является Олег Кононов. Он имеет богатый опыт футболиста и тренера. Я встретился с Олегом Георгиевичем. Мы обсудили тактические и стратегические задачи, стоящие перед тренерским штабом и игроками «Терека». Прежде всего, нужно закрепить успех завершившегося сезона. Это означает, что необходимо бороться за выход в еврозону. Олег Георгиевич уделит особое внимание и подготовке футболистов для основного состава из числа игроков молодeжной команды. «Терек» завершил сезон, заняв пятое место. Это хороший результат. Но нужно стремиться к большему. Именно на это нацелена команда.

Я хочу выразить особую благодарность Рашиду Рахимову, который три с половиной года являлся главным тренером «Терека», добился хороших результатов, сумел наладить командную игру. Рашид Маматкулович не только хороший тренер, но и человек, заслуживающий уважения за мастерство, скромность, уважительное отношение к подопечным. Я желаю ему всего прекрасного!» – написал Кадыров в инстаграме.

Ранее Кононов сказал, что будет комментировать события вокруг «Терека» в конце сезона.