Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кадыров: «С сегодняшнего дня Кононов – главный тренер «Терека»

Кадыров: «С сегодняшнего дня Кононов – главный тренер «Терека»

22 мая 2017, 20:21
18

Глава Чеченской республики и почетный президент «Терека» Рамзан Кадыров объявил о назначении Олега Кононова на пост главного тренера клуба.

«Дорогие друзья! В нашем футбольном клубе «Терек» произошли кадровые перемены. С сегодняшнего дня главным тренером является Олег Кононов. Он имеет богатый опыт футболиста и тренера. Я встретился с Олегом Георгиевичем. Мы обсудили тактические и стратегические задачи, стоящие перед тренерским штабом и игроками «Терека». Прежде всего, нужно закрепить успех завершившегося сезона. Это означает, что необходимо бороться за выход в еврозону. Олег Георгиевич уделит особое внимание и подготовке футболистов для основного состава из числа игроков молодeжной команды. «Терек» завершил сезон, заняв пятое место. Это хороший результат. Но нужно стремиться к большему. Именно на это нацелена команда.

Я хочу выразить особую благодарность Рашиду Рахимову, который три с половиной года являлся главным тренером «Терека», добился хороших результатов, сумел наладить командную игру. Рашид Маматкулович не только хороший тренер, но и человек, заслуживающий уважения за мастерство, скромность, уважительное отношение к подопечным. Я желаю ему всего прекрасного!» – написал Кадыров в инстаграме.

Ранее Кононов сказал, что будет комментировать события вокруг «Терека» в конце сезона.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Рубин Ахмат Рахимов Рашид Кононов Олег
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Krossmen73
1495474187
По хорошему завидую грозненцам!Кононов великолепный тренер!Жаль что Краснодар не удержал такого замечательного тренера.Удачи Вам Олег Георгиевич!!!
Ответить
Супермачо
1495474400
Удачи и прежнему тренеру и новому!
Ответить
Путник 13
1495474892
Кононову удачи..хороший трененр..
Ответить
shinnik
1495475872
Зря Рашидка выиграл чемпионство для Спартака,и проиграл потом ему-же... Хозяин обиделся,вассал поменял хорошего коня...
Ответить
paracetamol
1495476442
Кононов - хороший тренер. Галицай, наверно, локти кусает от досады, что с ним расстался.
Ответить
евгений сергеевичч
1495476606
вообще не понятно почему такой хороший тренер так долго был без работы
Ответить
МАКАРШВЕД
1495476955
Кононову понадобится 2 сезона что бы добиться с ТЕРЕКОМ результата, и подбор игроков нужен соответствующий.
Ответить
a-rakhmatov
1495477368
Удачи Кононову в Тереке)))
Ответить
Popularov
1495510231
Безобразная игра Терека против Спартака полностью на совести Рахимова! Как он БЕЗОБРАЗНО подготовил команду! Ну, просто БЕЗОБРАЗНО! Сравните игру Терека с Зенитом и со Спартаком! Две очень БОЛЬШИЕ и очевидные разницы! Сразу было ВИДНО, что Рахимов решил, напоследок своего ухода, унизить Терек и преподнести Спартаку большой подарок!!! Это самая ПЛОХАЯ и бездарная игра Терека в этом сезоне и одна их ХУДШИХ в всей футбольной истории Терека! И это при том, что Терек реально боролся за место в Лиге Европы!!! А теперь Тереку, благодаря Рахимову, в этом году Европа НЕ СВЕТИТ! Теперь Олег Кононов будет стараться вместе с командой Терек завоевать место в Лиге Европы! Игроков Терека с Зенитом, с Крыльями ПРОСТИМУЛИРОВАЛА заинтересованная сторона, а в игре со Спартаком Рахмов ПРЕПОДНЁС Федуну царский подарок и УНИЗИЛ Терек до безобразия! Это очень НЕПРИЛИЧНО со стороны Рахимова и предательски по отношению к Тереку и его болельщикам! Рахимову что??? Нельзя было лучше подготовить команду??? Ведь играли и были на ходу, а тут со Спартаком и с треском ОПОЗОРИЛИСЬ! Вина полностью на Рахимове! Полностью! Как готовились, так и ПРОИГРАЛИ! Такой шанс Рахимов не использовал для выхода в Европу! Рахимов сам НАПРОСИЛСЯ на отставку этой БЕЗОБРАЗНОЙ игрой Терека против Спартака! На ровном месте ПОДАРИЛИ Спартаку ТРИ очка, а в сезоне все шесть! Куда это годится??? Никуда! Рахимов! На выход с вещами! Равнение на Кононова!
Ответить
OfaZavr
1495522524
Удачи Олегу Георгиевичу в Тереке. Хороший специалист.
Ответить
Главные новости
Итоги июльского сезона «Конкурса прогнозов»: победа добыта в последнем туре!
5
Мостовой – о возвращении Слуцкого в РПЛ: «Оно всегда всплывает»
21:27
«Спартак» согласовал уход Ливая: подробности
21:18
Кубок России. «Крылья Советов» нанесли махачкалинскому «Динамо» первое поражение в сезоне – 2:1
20:30
3
Кубок России. «Родина» уничтожила «Рубин» – 5:0!
20:24
11
«Краснодар» ответил на предложение «Фенербахче» по Агкацеву
20:12
2
«Реал» определился с ценой на Винисиуса
19:57
1
Гурцкая назвал две самые слабые позиции в составе «Спартака»
19:52
4
Кордоба вернулся в расположение «Краснодара», несмотря на слухи об уходе
19:19
4
ЦСКА сделал предложение по игроку, которым интересовались «Спартак» и «Зенит»
18:47
3
Все новости
Все новости
Директор «Рубина» – о событиях вокруг Даку: «Вы же можете два плюс два сложить»
21:37
ВидеоТысячи людей пришли на похороны Барези в Милане
20:55
Альба прокомментировал разгромную победу «Ростова» над «Акроном»
20:20
«Краснодар» ответил на предложение «Фенербахче» по Агкацеву
20:12
2
«Реал» определился с ценой на Винисиуса
19:57
1
Гурцкая назвал две самые слабые позиции в составе «Спартака»
19:52
4
Стали известны стартовые составы на матч «Локомотив» – ЦСКА: 4 августа 2026
19:43
Тренер «Акрона» сделал заявление после 3 поражений подряд с общим счетом 1:11
19:41
4
Радимов поддержал Соболева, объявившего бойкот СМИ из-за сына
19:30
8
Кордоба вернулся в расположение «Краснодара», несмотря на слухи об уходе
19:19
4
ВидеоШалимов – о пенальти в ворота «Спартака»: «Тупее не придумаешь»
18:53
2
ЦСКА сделал предложение по игроку, которым интересовались «Спартак» и «Зенит»
18:47
3
«Рубин» убрал Даку из заявки
18:34
3
Кубок России. «Ростов» разгромил «Акрон» – 4:0!
18:12
4
ВидеоОбзор матча «Акрон» – «Ростов» голы и лучшие моменты (Видео)
18:11
ФотоЭкс-спартаковец Ломовицкий нашел новую команду
18:06
2
Гурцкая – о Слуцком: «В «Динамо» быстрее, чем в ЦСКА»
17:57
1
Стало известно, почему ЦСКА отказался от 15-миллионного трансфера
17:45
1
Даку выбрал номер в «Спартаке»
17:29
20
Салах договорился с новым клубом
17:23
Титов указал на грубейшую судейскую ошибку в матче «Ахмат» – «Спартак»
17:18
1
«Думал, всe, пипец». Генич – о травме во втором туре РПЛ
16:55
Гурцкая честно ответил, почему Батраков не оказался в «ПСЖ»
16:49
5
ВидеоДевушка Винисиуса поучаствовала в алкогольном челлендже
16:43
6
Фото«Хетафе» подписал воспитанника «Зенита»
16:23
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+