Кононов: «Терек?» Все разговоры – в конце сезона»

Экс-главный тренер «Краснодара» Олег Кононов отказался комментировать возможность возглавить в «Тереке». Ранее тренер грозненского клуба Рашид Рахимов сказал о том, что по окончании сезона 51-летний россиянин станет его преемником.

«Терек»? Все разговоры – в конце сезона. Пока все вопросы задавайте Рахимову», – сказал специалист.

Кононов тренировал «быков» с августа 2013 по сентябрь 2016 года. В его тренерской карьере также значатся «Карпаты» и «Севастополь». С 2005 по 2008 год Кононов входил в тренерский штаб 14-кратного чемпиона Молдавии «Шерифа».