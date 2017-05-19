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Кононов: «Терек?» Все разговоры – в конце сезона»

19 мая 2017, 19:52
7

Экс-главный тренер «Краснодара» Олег Кононов отказался комментировать возможность возглавить в «Тереке». Ранее тренер грозненского клуба Рашид Рахимов сказал о том, что по окончании сезона 51-летний россиянин станет его преемником.

«Терек»? Все разговоры – в конце сезона. Пока все вопросы задавайте Рахимову», – сказал специалист.

Кононов тренировал «быков» с августа 2013 по сентябрь 2016 года. В его тренерской карьере также значатся «Карпаты» и «Севастополь». С 2005 по 2008 год Кононов входил в тренерский штаб 14-кратного чемпиона Молдавии «Шерифа».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ахмат Рахимов Рашид Кононов Олег
Комментарии (7)
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Decorhome
1495213356
посмотрим что из этого получится
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x-x-x-x-x
1495222901
похоже что с ним договорились и я рад этому. желаю всего наилучщего Рахимову в дальнейщем а также и Кононову с Тереком!!!!!
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x-x-x-x-x
1495222934
кстати! разве он россиянин??? я думаю что белорусь
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x-x-x-x-x
1495236560
Краснодар сглупил поменяв его на Шалимова
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OfaZavr
1495254781
Мне кажется, что Кононов не очень подходит Тереку. Посмотрим на его работу.
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RJM555
1495265336
Пока все вопросы задавайте Рахимову», – сказал специалист.

что он этим хотел сказать?
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RJM555
1495266307
максимум 10 туров..........в 11 туре у них будет другой тренер.
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