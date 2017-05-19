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    Кононов: «Терек?» Все разговоры – в конце сезона»

    Экс-главный тренер «Краснодара» Олег Кононов отказался комментировать возможность возглавить в «Тереке». Ранее тренер грозненского клуба Рашид Рахимов сказал о том, что по окончании сезона 51-летний россиянин станет его преемником.

    «Терек»? Все разговоры – в конце сезона. Пока все вопросы задавайте Рахимову», – сказал специалист.

    Кононов тренировал «быков» с августа 2013 по сентябрь 2016 года. В его тренерской карьере также значатся «Карпаты» и «Севастополь». С 2005 по 2008 год Кононов входил в тренерский штаб 14-кратного чемпиона Молдавии «Шерифа».

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.05.2017 19:52
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +571

      RJM555 20 мая 2017, 10:45

      максимум 10 туров..........в 11 туре у них будет другой тренер.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +571

      RJM555 20 мая 2017, 10:28

      Пока все вопросы задавайте Рахимову», – сказал специалист.



      что он этим хотел сказать?

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 мая 2017, 07:33

      Мне кажется, что Кононов не очень подходит Тереку. Посмотрим на его работу.

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 20 мая 2017, 02:29

      Краснодар сглупил поменяв его на Шалимова

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 19 мая 2017, 22:42

      кстати! разве он россиянин??? я думаю что белорусь

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 19 мая 2017, 22:41

      похоже что с ним договорились и я рад этому. желаю всего наилучщего Рахимову в дальнейщем а также и Кононову с Тереком!!!!!

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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 19 мая 2017, 20:02

      посмотрим что из этого получится

      0
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