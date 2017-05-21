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    Черчесов: «Фернандес должен приехать в сборную, мы его вызвали»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию о том, что защитник ЦСКА Марио Фернандес не сможет принять участие в Кубке конфедераций-2017. Напомним, ранее в армейском клубе заявили, что футболист пропустит турнир из-за перелома носа.

    «Во-первых, уже день-два назад ходили такие слухи. Но у нас официальных бумаг от клуба нет. Мы игрока вызвали, он должен приехать в сборную, и наши врачи должны сделать заключение. Есть порядок действий, регламент.

    Ситуация свежая, нужно все еще раз проверить, чтобы не быть голословным и не делать резких заявлений. Главный тренер сборной – это все-таки объединяющий фактор, а не разъединяющий», – сказал Черчесов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.05.2017 18:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 22 мая 2017, 12:33

      Маску надел и делов то...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      Obi Wan 22 мая 2017, 07:26

      Вперёд на призывной!!!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 21 мая 2017, 22:34

      а че его в сборной ждут так сильно? может ему просто российский паспорт нужен был... а в сборную он может и не хотел...)))

      -3
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      Рейтинг: +24829

      dok66 21 мая 2017, 19:02

      Наверное правильно . Регламент для всех одинаков . Отыграл с Анжи весь матч , а теперь - нос сломан . А зачем тогда гражданство получал ? Врачи сборной разберутся .

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 > Ara Raisovich 21 мая 2017, 19:31

      Да ты пойми , с переломом носа играть не возможно ! Нужно же двигаться , а когда нос заложен ( при травме) - далеко убежишь ?

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