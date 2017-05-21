Черчесов: «Фернандес должен приехать в сборную, мы его вызвали»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию о том, что защитник ЦСКА Марио Фернандес не сможет принять участие в Кубке конфедераций-2017. Напомним, ранее в армейском клубе заявили, что футболист пропустит турнир из-за перелома носа.

«Во-первых, уже день-два назад ходили такие слухи. Но у нас официальных бумаг от клуба нет. Мы игрока вызвали, он должен приехать в сборную, и наши врачи должны сделать заключение. Есть порядок действий, регламент.

Ситуация свежая, нужно все еще раз проверить, чтобы не быть голословным и не делать резких заявлений. Главный тренер сборной – это все-таки объединяющий фактор, а не разъединяющий», – сказал Черчесов.