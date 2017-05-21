Источник: Спаллетти объявил о своем уходе из «Ромы»

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти покинет римский клуб по окончании сезона. По информации источника, 58-летний итальянец объявил руководству «волков», что не будет продлевать контракт с командой.

Напомним, Спаллетти возглавил римлян зимой 2016 года. Ранее сообщалось, что тренер может возглавить «Интер» или «Ювентус».

На данный момент «Рома» занимает в турнирной таблице чемпионата Италии второе место, отставая от лидирующего и имеющего игру в запасе «Ювентуса» на одно очко.