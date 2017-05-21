Сампаоли: «Я покидаю «Севилью» не из-за денег»

Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли объяснил причину своего решения покинуть команду по завершении текущего сезона. Специалист рассчитывает получить аналогичный пост в сборной Аргентине.

«Я ухожу из «Севильи» не из-за денег и не в роли наемника. У меня есть намерение поработать со сборной Аргентины. Но в этом моменте не все зависит от моего желания. Аргентине еще предстоит решить финансовые моменты с «Севильей», – заявил Сампаоли.

Севилья заняла в чемпионате Испании четвертое место.