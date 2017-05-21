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  • Источник: Моуринью не получит новый контракт, если не выиграет Лигу Европы

Источник: Моуринью не получит новый контракт, если не выиграет Лигу Европы

21 мая 2017, 07:10
12

Руководство «Манчестер Юнайтед» может отказаться от идеи продления контракта с главным тренером команды Жозе Моуринью. Ранее не исключалось, что специалисту предложат новое соглашение с повышением зарплаты.

Однако теперь вариант с пролонгацией контракта напрямую зависит от результата финала Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Аяксом». Победа в этом матче откроет манкунианцам прямую дорогу в Лигу чемпионов.

В чемпионате Англии манкунианцы уже потеряли шансы попасть в первую четверку первенства.

Источник: Mirror.co.uk
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Моуринью Жозе
Комментарии (12)
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lekseij2007
1495344772
Давайте дождёмся. Но убирать Маура не нужно.
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anri1703
1495349060
Позиция правильная столько бухнули бабла а резуьтата (участия в лч) пока нет но я думаю что Жозе в ближайшие годы сделает мю чемпионом вопрос какой ценой
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levon_man
1495350534
Маур как тренер спекся Но желаю МЮ победы. А после - пусть его убирают
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бочаров
1495350553
Всё Маур будет 12 игроком бегать по полю пинать под сраку всех.
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aurora5858
1495353098
Утка
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dok66
1495356747
Давно пора Мауру щелкнуть по носу , а то совсем зазвездил . Победы Аяксу !
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kella
1495357232
Традиционно, где Маур наследил, - после ухода клуб становился чемпионом. Так было и с Реалом и с Челси. Не надо лишать МЮ чемпионства, - он его заслуживает!
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Stream Lost
1495366987
Бред сивой кобылы... Если уж ван Гаал продержался без титулов, да и к тому же с невнятной игрой, и весьма спорной трансферной политикой, то Особенному выдан полный карт-бланш... игра вырисовывается... команда собирается буквально по крупицам в команду уровня, способного соперничать с испанской гегемонией... убрать Дармиана и Шоу, прикупив новых игроков... и с МЮ все будет в порядке.
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Masteralex
1495382911
Аякс это не уровень МЮ, можно даже не париться
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Bozigit
1495385273
надеюсь МЮ не подведет тренера
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