Источник: Моуринью не получит новый контракт, если не выиграет Лигу Европы

Руководство «Манчестер Юнайтед» может отказаться от идеи продления контракта с главным тренером команды Жозе Моуринью. Ранее не исключалось, что специалисту предложат новое соглашение с повышением зарплаты.

Однако теперь вариант с пролонгацией контракта напрямую зависит от результата финала Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Аяксом». Победа в этом матче откроет манкунианцам прямую дорогу в Лигу чемпионов.

В чемпионате Англии манкунианцы уже потеряли шансы попасть в первую четверку первенства.