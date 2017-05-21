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    Источник: Моуринью не получит новый контракт, если не выиграет Лигу Европы

    Руководство «Манчестер Юнайтед» может отказаться от идеи продления контракта с главным тренером команды Жозе Моуринью. Ранее не исключалось, что специалисту предложат новое соглашение с повышением зарплаты.

    Однако теперь вариант с пролонгацией контракта напрямую зависит от результата финала Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Аяксом». Победа в этом матче откроет манкунианцам прямую дорогу в Лигу чемпионов.

    В чемпионате Англии манкунианцы уже потеряли шансы попасть в первую четверку первенства.

    Источник: Mirror.co.uk

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    21.05.2017 07:10
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2110

      Bozigit 21 мая 2017, 19:47

      надеюсь МЮ не подведет тренера

      0
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 21 мая 2017, 19:08

      Аякс это не уровень МЮ, можно даже не париться

      0
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      Рейтинг: +51

      Stream Lost 21 мая 2017, 14:43

      Бред сивой кобылы... Если уж ван Гаал продержался без титулов, да и к тому же с невнятной игрой, и весьма спорной трансферной политикой, то Особенному выдан полный карт-бланш... игра вырисовывается... команда собирается буквально по крупицам в команду уровня, способного соперничать с испанской гегемонией... убрать Дармиана и Шоу, прикупив новых игроков... и с МЮ все будет в порядке.

      1
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      Рейтинг: +399

      kella 21 мая 2017, 12:00

      Традиционно, где Маур наследил, - после ухода клуб становился чемпионом. Так было и с Реалом и с Челси. Не надо лишать МЮ чемпионства, - он его заслуживает!

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      Рейтинг: +24829

      dok66 21 мая 2017, 11:52

      Давно пора Мауру щелкнуть по носу , а то совсем зазвездил . Победы Аяксу !

      0
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 21 мая 2017, 10:51

      Утка

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      Рейтинг: +183

      бочаров 21 мая 2017, 10:09

      Всё Маур будет 12 игроком бегать по полю пинать под сраку всех.

      1
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      Рейтинг: +571

      levon_man 21 мая 2017, 10:08

      Маур как тренер спекся Но желаю МЮ победы. А после - пусть его убирают

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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 21 мая 2017, 09:58

      Вперёд Аякс!!!

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 21 мая 2017, 09:44

      Позиция правильная столько бухнули бабла а резуьтата (участия в лч) пока нет но я думаю что Жозе в ближайшие годы сделает мю чемпионом вопрос какой ценой

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