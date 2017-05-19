Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Монако» отказался продавать Мбаппе в «Ливерпуль» за 70 миллионов

«Монако» отказался продавать Мбаппе в «Ливерпуль» за 70 миллионов

19 мая 2017, 12:19
11

«Ливерпуль» заинтересован в приобретении нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. Англичане предложили за 18-летнего футболиста 70 миллионов евро, но получили отказ.

Напомним, ранее монегаски отказались отпускать игрока сборной Франции в «Манчестер Юнайтед» за 85 миллионов.

Сообщается, что руководство «Монако» намерено сохранить талантливого форварда в команде еще на один сезон, а затем продать его как минимум за 100 миллионов.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 27 матчей, в которых забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.

Источник: Marca
Англия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Трансферы Монако Ливерпуль Мбаппе Килиан
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Den Bull
1495185646
Правильное решение,возможно цена вырастет и больше чем за 100
Ответить
Lexa_Lexa
1495185894
В следующем сезоне посмотрим насколько он хорош
Ответить
Luis Figo
1495185981
куда катится Мир?! )))
Ответить
Berdchanin
1495186129
Помню, что Клопп говорил о том, что не понимает, как можно брать за 100 миллионов игроков. А сам 70 предлагает
Ответить
dok66
1495186757
Да надо его оставлять в Монако . Рано еще кататься по ТОП клубам . Еще сезон отыграет и будет видно , кто из него растет .
Ответить
forward33
1495190083
Какой Ливерпуль, он в Реал уйдёт. Хотя было бы интересно посмотреть его в Арсе, такой себе прототип Анри.
Ответить
TY13R
1495190202
в Англии классный вариант, но там он пропадёт...
Ответить
liverpool19861986
1495194001
Жаль,очень жаль
Ответить
mauxa
1495205525
очень завышеная цена. Да проводит отличный сезон, но он первый и в не самой сильной лиге... Не факт что заиграет на таком уровне где-то ещё. Эдакий Марсьяль..
Ответить
САНЁК17
1495216165
150млн раз,150млн два,150млн три?РЕАЛ МАДРИД выиграл.Скоро освободится места в лавочке(Хамес скоро покинет)
Ответить
Главные новости
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
5
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
3
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
Вчера, 21:31
6
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
Вчера, 21:15
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
Вчера, 20:47
2
ФотоМусиала едва не умер во время матча
Вчера, 20:11
5
Все новости
Все новости
Российский футболист сыграл против «Челси»
Вчера, 18:32
2
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
Вчера, 11:30
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
Вчера, 10:16
1
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
Вчера, 01:11
2
Фото«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип
14 августа
Клубу РПЛ предложили Мареза
14 августа
4
«Динамо» предложили Санчо
14 августа
1
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
14 августа
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
13 августа
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
13 августа
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
13 августа
Реакция Эмери на поражение от «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
13 августа
1
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
13 августа
«Бавария» интересуется футболистом сборной Бразилии
12 августа
1
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
12 августа
1
ФотоКлуб АПЛ приобрел Диоманде за 40 миллионов
12 августа
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
12 августа
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
12 августа
«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов
12 августа
Мареска объяснил, почему не сделал Холанда капитаном «Манчестер Сити»
12 августа
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
11 августа
2
Араухо выбрал номер в «Ливерпуле» по религиозным соображениям
11 августа
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
11 августа
1
Раскрыты трансферные планы «Арсенала»
11 августа
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
10 августа
2
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
10 августа
Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне
10 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+