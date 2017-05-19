«Монако» отказался продавать Мбаппе в «Ливерпуль» за 70 миллионов

«Ливерпуль» заинтересован в приобретении нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. Англичане предложили за 18-летнего футболиста 70 миллионов евро, но получили отказ.

Напомним, ранее монегаски отказались отпускать игрока сборной Франции в «Манчестер Юнайтед» за 85 миллионов.

Сообщается, что руководство «Монако» намерено сохранить талантливого форварда в команде еще на один сезон, а затем продать его как минимум за 100 миллионов.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 27 матчей, в которых забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.