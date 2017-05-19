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    «Монако» отказался продавать Мбаппе в «Ливерпуль» за 70 миллионов

    «Ливерпуль» заинтересован в приобретении нападающего «Монако» Килиана Мбаппе. Англичане предложили за 18-летнего футболиста 70 миллионов евро, но получили отказ.

    Напомним, ранее монегаски отказались отпускать игрока сборной Франции в «Манчестер Юнайтед» за 85 миллионов.

    Сообщается, что руководство «Монако» намерено сохранить талантливого форварда в команде еще на один сезон, а затем продать его как минимум за 100 миллионов.

    В нынешнем сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 27 матчей, в которых забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.

    Источник: Marca

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    19.05.2017 12:19
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 19 мая 2017, 20:49

      150млн раз,150млн два,150млн три?РЕАЛ МАДРИД выиграл.Скоро освободится места в лавочке(Хамес скоро покинет)

      0
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      Рейтинг: +352

      mauxa 19 мая 2017, 17:52

      очень завышеная цена. Да проводит отличный сезон, но он первый и в не самой сильной лиге... Не факт что заиграет на таком уровне где-то ещё. Эдакий Марсьяль..

      0
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      Рейтинг: +2773

      liverpool19861986 19 мая 2017, 14:40

      Жаль,очень жаль

      -1
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      Рейтинг: +169

      TY13R 19 мая 2017, 13:36

      в Англии классный вариант, но там он пропадёт...

      0
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      Рейтинг: +800

      forward33 19 мая 2017, 13:34

      Какой Ливерпуль, он в Реал уйдёт.
      Хотя было бы интересно посмотреть его в Арсе, такой себе прототип Анри.

      -1
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 19 мая 2017, 13:20

      Если сейчас не продадут...могут и пролететь. Я бы посоветовал фиксировать прибыль

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 19 мая 2017, 12:39

      Да надо его оставлять в Монако . Рано еще кататься по ТОП клубам . Еще сезон отыграет и будет видно , кто из него растет .

      3
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      Рейтинг: +179

      Berdchanin 19 мая 2017, 12:28

      Помню, что Клопп говорил о том, что не понимает, как можно брать за 100 миллионов игроков. А сам 70 предлагает

      0
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 19 мая 2017, 12:26

      куда катится Мир?! )))

      3
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 19 мая 2017, 12:24

      В следующем сезоне посмотрим насколько он хорош

      1
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