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    Шац назвал Аршавина лучшим российским футболистом двухтысячных годов

    Известный телеведущий и болельщик «Зенита» Михаил Шац считает раздутой историю с шампанским Александра Кокорина и Павла Мамаева в Монако. Он также вспомнил скандал вокруг слов Андрея Аршавина о «ваших проблемах» после матча России с Грецией (0:1) на Евро-2012.

    – Вы матч «Зенита» с «Краснодаром» рассматривали в юмористическом ключе как дуэль героев скандала с шампанским в Монако – Кокорина против Мамаева?

    – Я вообще к тому эпизоду в Монако отношусь не так, как большинство СМИ. Мне кажется, все это было очень раздуто. Как, впрочем, и история с Аршавиным, когда всю его карьеру перечеркнул какой-то человек, не имеющий ни малейшего отношения к футболу. Он просто использовал ту ситуацию в своих интересах.

    – Вы про фразу Аршавина: «Ваши ожидания – ваши проблемы»?

    – Да. При этом, где этот депутат, кто он такой? И кто такой для российского футбола Аршавин? Считаю Андрея лучшим российским игроком двухтысячных годов. Всем нашим людям не нужно однозначно относиться к той информации, которую так преподнесли и разжевали. Я бы вообще не стал акцентировать на этом внимание.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.05.2017 08:54
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 18 мая 2017, 13:50

      Аршавин действительно лучший, это глупо отрицать

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 18 мая 2017, 12:56

      Правильно,сейчас в Кайрате играет ,неплохо кстати

      0
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      Рейтинг: +1

      vbn123 > Mahone 18 мая 2017, 15:06

      Отлично играет и становится лучшим игроком тура .

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      Рейтинг: +315

      ateist90 18 мая 2017, 12:11

      Да и сейчас лучше него из носителей российского паспорта ни кто не играет, Аршавин как человек не однозначен, но как игрок это легенда Российского футбола!

      Разве что Конифея в один ряд можно было бы поставить, если бы ему хватило смелости уехать в европу.

      Аршавин это трансферный провал Арсенала как считает Венгер, хотя его статистика лучше чем у трансферной победы, Озила, за тот же отрезок времени))

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      Рейтинг: +1

      vbn123 > ateist90 18 мая 2017, 15:06

      АСА и среди легионеров лучший . Такого игрока ,с таким умением и техникой нет и не было .

      И Акинфеев при всем к нему уважении в одном ряду с АСА никогда не был ,если говорить о мировом футболе . В российском ,да .

      Никогда Венегер или кто бы то и еще из специалистов ,экспертов ,игроков так не считал . Не придумывайте чушь . НЕ БЫЛО ЭТОГО. Наоборот считали и считают отличным трансфером . И никто и никогда не считал трансфер Озила "победным",откуда ВЫ эту галиматью берете. Трансфер АСА ,стал лучшим трансефером года в АПЛ. Про Озила такого и близко не было .

      Венгер : «Аршавин входит в число лучших. Он выполнил ту задачу, ради которой я его приглашал.»

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      Рейтинг: +1

      vbn123 > ateist90 18 мая 2017, 15:23

      Как человека Вы АСА не знаете ,точка . А судить о незнакомом Вам человеке по таблоидным шавкам ,это глупо и порой небезопасно. )

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      Рейтинг: +496

      firs04 18 мая 2017, 10:02

      Полностью согласен!

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      Рейтинг: +24996

      bset 18 мая 2017, 08:58

      Согласен, что Аршавин лучший игрок России из современных футболистов. Но не согласен, что виноват был депутат. А на вопрос "Где он?" можно смело ответить - все там же, работает.

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      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 > bset 18 мая 2017, 09:40

      как всегда питерский бред

      -1
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      Рейтинг: +1

      vbn123 > bset 18 мая 2017, 15:21

      Андрей поставил пьяное быдло на его законное место ,а место его у ..... АСА сказал все четко и по делу прямо без "всяких яких" .

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      Рейтинг: +1

      vbn123 > Dmitriy 71 18 мая 2017, 15:21

      От Вас да ,один бред сплошной

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