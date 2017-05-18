Шац назвал Аршавина лучшим российским футболистом двухтысячных годов

Известный телеведущий и болельщик «Зенита» Михаил Шац считает раздутой историю с шампанским Александра Кокорина и Павла Мамаева в Монако. Он также вспомнил скандал вокруг слов Андрея Аршавина о «ваших проблемах» после матча России с Грецией (0:1) на Евро-2012.

– Вы матч «Зенита» с «Краснодаром» рассматривали в юмористическом ключе как дуэль героев скандала с шампанским в Монако – Кокорина против Мамаева?

– Я вообще к тому эпизоду в Монако отношусь не так, как большинство СМИ. Мне кажется, все это было очень раздуто. Как, впрочем, и история с Аршавиным, когда всю его карьеру перечеркнул какой-то человек, не имеющий ни малейшего отношения к футболу. Он просто использовал ту ситуацию в своих интересах.

– Вы про фразу Аршавина: «Ваши ожидания – ваши проблемы»?

– Да. При этом, где этот депутат, кто он такой? И кто такой для российского футбола Аршавин? Считаю Андрея лучшим российским игроком двухтысячных годов. Всем нашим людям не нужно однозначно относиться к той информации, которую так преподнесли и разжевали. Я бы вообще не стал акцентировать на этом внимание.