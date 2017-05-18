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  • Шац назвал Аршавина лучшим российским футболистом двухтысячных годов

Шац назвал Аршавина лучшим российским футболистом двухтысячных годов

18 мая 2017, 08:54
20

Известный телеведущий и болельщик «Зенита» Михаил Шац считает раздутой историю с шампанским Александра Кокорина и Павла Мамаева в Монако. Он также вспомнил скандал вокруг слов Андрея Аршавина о «ваших проблемах» после матча России с Грецией (0:1) на Евро-2012.

– Вы матч «Зенита» с «Краснодаром» рассматривали в юмористическом ключе как дуэль героев скандала с шампанским в Монако – Кокорина против Мамаева?

– Я вообще к тому эпизоду в Монако отношусь не так, как большинство СМИ. Мне кажется, все это было очень раздуто. Как, впрочем, и история с Аршавиным, когда всю его карьеру перечеркнул какой-то человек, не имеющий ни малейшего отношения к футболу. Он просто использовал ту ситуацию в своих интересах.

– Вы про фразу Аршавина: «Ваши ожидания – ваши проблемы»?

– Да. При этом, где этот депутат, кто он такой? И кто такой для российского футбола Аршавин? Считаю Андрея лучшим российским игроком двухтысячных годов. Всем нашим людям не нужно однозначно относиться к той информации, которую так преподнесли и разжевали. Я бы вообще не стал акцентировать на этом внимание.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Мамаев Павел Кокорин Александр
Комментарии (20)
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bset
1495087123
Согласен, что Аршавин лучший игрок России из современных футболистов. Но не согласен, что виноват был депутат. А на вопрос "Где он?" можно смело ответить - все там же, работает.
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firs04
1495090935
Полностью согласен!
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ateist90
1495098678
Да и сейчас лучше него из носителей российского паспорта ни кто не играет, Аршавин как человек не однозначен, но как игрок это легенда Российского футбола!
Разве что Конифея в один ряд можно было бы поставить, если бы ему хватило смелости уехать в европу.
Аршавин это трансферный провал Арсенала как считает Венгер, хотя его статистика лучше чем у трансферной победы, Озила, за тот же отрезок времени))
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Mahone
1495101365
Правильно,сейчас в Кайрате играет ,неплохо кстати
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filosof sparty
1495104602
Аршавин действительно лучший, это глупо отрицать
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