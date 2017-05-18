Матч «Панатинаикос» – ПАОК прерван из-за разбитой головы тренера гостей

Дерби в рамках второго тура плей-офф греческой Суперлиги «Панатинаикос» – ПАОК не было доиграно из-за серьезной травмы головы главного тренера гостей. На 54-й минуте встречи с трибуны была кинута полная банка пива, которая угодила в голову специалисту.

«Немыслимые решения Коминиса, стычки между игроками, остановка матча и травма тренера «Двуглавого» – это лишь некоторые детали, которые составили картину футбольной встречи команд. Ответственность за произошедшее ложится не только на физических, но в большей степени на моральных подстрекателей.

Напряжение передалось трибунам, в результате чего Владан Ивич получил серьезную травму головы от попадания полной банки пива. Матч был приостановлен на 58’ и все удалились в раздевалки. Тренер ПАОК был доставлен в больницу на скорой помощи. Несмотря на четкий регламент, судья Коминис с большой задержкой объявил об окончательной остановке матча, вызывая еще больше вопросов относительно своих намерений», – говорится в заявлении клуба.

Счет встречи к этому моменту был 1:0.