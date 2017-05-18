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  • Матч «Панатинаикос» – ПАОК прерван из-за разбитой головы тренера гостей

Матч «Панатинаикос» – ПАОК прерван из-за разбитой головы тренера гостей

18 мая 2017, 06:42
8

Дерби в рамках второго тура плей-офф греческой Суперлиги «Панатинаикос»ПАОК не было доиграно из-за серьезной травмы головы главного тренера гостей. На 54-й минуте встречи с трибуны была кинута полная банка пива, которая угодила в голову специалисту.

«Немыслимые решения Коминиса, стычки между игроками, остановка матча и травма тренера «Двуглавого» – это лишь некоторые детали, которые составили картину футбольной встречи команд. Ответственность за произошедшее ложится не только на физических, но в большей степени на моральных подстрекателей.

Напряжение передалось трибунам, в результате чего Владан Ивич получил серьезную травму головы от попадания полной банки пива. Матч был приостановлен на 58’ и все удалились в раздевалки. Тренер ПАОК был доставлен в больницу на скорой помощи. Несмотря на четкий регламент, судья Коминис с большой задержкой объявил об окончательной остановке матча, вызывая еще больше вопросов относительно своих намерений», – говорится в заявлении клуба.

Счет встречи к этому моменту был 1:0.

Источник: ФК ПАОК
Греция. Еврокубковый плей-офф Панатинаикос ПАОК
Комментарии (8)
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DQ1
1495079547
Вели же... Ща технарь поставят из за всякого быдла
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шеффилд таун
1495080773
Хуйлиганы древнегрэческие!!!
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vitvik
1495082800
Метко метнул. Долго тренировался - настоящий европеец.
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David_Fio
1495086018
твари эти зеленые! хуже аека даже!
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dok66
1495089213
И поделом будет за такие выходки технические 0-3 ! А может и дисквал стадиона ,
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FanatSerj
1495092431
Как у нас говориться, банка без пива бросок на ветер )))
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OfaZavr
1495095900
Дикари(((
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100KAN
1495098392
лучше бы допил спокойно
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