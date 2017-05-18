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    Матч «Панатинаикос» – ПАОК прерван из-за разбитой головы тренера гостей

    Дерби в рамках второго тура плей-офф греческой Суперлиги «Панатинаикос»ПАОК не было доиграно из-за серьезной травмы головы главного тренера гостей. На 54-й минуте встречи с трибуны была кинута полная банка пива, которая угодила в голову специалисту.

    «Немыслимые решения Коминиса, стычки между игроками, остановка матча и травма тренера «Двуглавого» – это лишь некоторые детали, которые составили картину футбольной встречи команд. Ответственность за произошедшее ложится не только на физических, но в большей степени на моральных подстрекателей.

    Напряжение передалось трибунам, в результате чего Владан Ивич получил серьезную травму головы от попадания полной банки пива. Матч был приостановлен на 58’ и все удалились в раздевалки. Тренер ПАОК был доставлен в больницу на скорой помощи. Несмотря на четкий регламент, судья Коминис с большой задержкой объявил об окончательной остановке матча, вызывая еще больше вопросов относительно своих намерений», – говорится в заявлении клуба.

    Счет встречи к этому моменту был 1:0.

    Источник: ФК ПАОК

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    18.05.2017 06:42
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +30

      100KAN 18 мая 2017, 12:06

      лучше бы допил спокойно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 мая 2017, 11:25

      Дикари(((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 18 мая 2017, 10:27

      Как у нас говориться, банка без пива бросок на ветер )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 18 мая 2017, 09:33

      И поделом будет за такие выходки технические 0-3 ! А может и дисквал стадиона ,

      3
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 18 мая 2017, 08:40

      твари эти зеленые! хуже аека даже!

      0
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 18 мая 2017, 07:46

      Метко метнул. Долго тренировался - настоящий европеец.

      1
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      Рейтинг: +201

      шеффилд таун 18 мая 2017, 07:12

      Хуйлиганы древнегрэческие!!!

      1
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      Рейтинг: +168

      DQ1 18 мая 2017, 06:52

      Вели же... Ща технарь поставят из за всякого быдла

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