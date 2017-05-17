Хендерсон: «Однажды у Суареса так распухла нога, что в перерыве он надел бутсу на размер больше. Он вышел на второй тайм и забил со штрафного»

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон рассказал о случае с экс-одноклубником Луисом Суаресом.

«Во время одного матча у Суареса так распухла нога, что в перерыве он надел бутсу на размер больше. Потом он вышел на второй тайм и забил невероятный гол со штрафного. Травмы его не волнуют – он настоящий боец», – сказал 26-летний англичанин.

Суарес выступал за английский клуб с 2011 по 2014 год, после чего перешел в «Барселону» за 81 миллион евро. В нынешнем сезоне на счету уругвайца 36 голов и 26 результативных передач в 50-ти матчах всех турниров. Команда Луиса Энрике занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании. В розыгрыше Лиги чемпионов каталонцы выбыли на стадии 1/4 финала, уступив «Ювентусу».

Ранее Суарес поделился подробностями личной жизни после инцидента во время матча ЧМ-2014, в котором укусил Джорджо Кьеллини.