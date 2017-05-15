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Мутко: «Павлюченко придется ответить за свои поступки»

15 мая 2017, 20:09
14

Глава РФС Виталий Мутко заявил, что высказывания после финального матча Кубка России нападающего «Урала» Романа Павлюченко будут рассмотрены комитетом по этике. Напомним, форвард оскорбил бразильского футболиста «Локомотива» Ари, который спровоцировал драку в концовке матча.

«Поведение Ари, конечно, было недопустимым, но он за это понес наказание. Павлюченко, на мой взгляд, нарушил этические нормы, теперь его слова рассмотрит комитет по этике. Я знаю, что он уже раскаялся, признал, что был неправ. Понимаю, что на футбольном поле много эмоций, но за свои поступки нужно отвечать.

Есть регламент, в котором говорится, что комитет по этике имеет право рассматривать дела после обращения президента РФС. Юридическая служба готовит для меня просьбы о возможности рассмотрении того или иного дела, я их изучаю, после чего делаю обращения. Таков регламент. Может, в будущем мы его пересмотрим», – сказал функционер.

Напомним, обладателем Кубка России стал «Локомотив», одержавший победу над «Уралом» со счетом 2:0.

Источник: ТАСС
Россия. Кубок Урал Локомотив Павлюченко Роман Ари Мутко Виталий
Комментарии (14)
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dok66
1494868977
Что опять за х-рь ? "комитет по этике имеет право ... после обращения президента РФС " .... Тем более , что провокатором выступил совсем другой человек и все уже пожали друг другу руки . Шо ж тогда президент не обратился в , или на (.......) после всех судейских беспределов , ЧТО БЫЛИ В ПФЛ В ЭТОМ ГОДУ ?
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n1hat
1494870887
А когда ты ответишь за свои поступки, гнида?!
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oyabun
1494871718
Роман в свои лучшие годы принес для нашего Российского футбола гораздо больше пользы, нежели этот гнилой чиновник от РФС, являлся одним из немногих российских футболистов, которые достойно представляли нашу футбольную школу в Английском первенстве. Кто такой Этот Мутко по сравнению с Павюченко?! Закрыл бы свой поганый рот лучше и не выставлял себя еще в более худшем свете чем он есть
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Zweerrr
1494874764
Получается Ари сзади напал на игрока и не чего, а Роман за справедливый мат на взгляд Мутко крайний!! Что за бред!
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Viruss28
1494875656
При чем здесь Павлюченко?? Он вроде не участвовал? Или я что то пропустил?
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Max Urbanov
1494902086
Мутко редкостный мудак
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LokoGoGo
1494915868
штраф и сведение 3х татух
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ИванЯ
1494926437
Оскорбление темнокожего это расизм, таких игроков близко не подпускать к нашему чемпионату
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nik33
1499507480
Ну погорячился малость Роман.Ну с кем не бывает? Тем более в футболе.Нужно уладить этот конфликт.
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kaa-71
1503911366
Мутко, как терминатор всех стращает, всех пугает
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