Мутко: «Павлюченко придется ответить за свои поступки»

Глава РФС Виталий Мутко заявил, что высказывания после финального матча Кубка России нападающего «Урала» Романа Павлюченко будут рассмотрены комитетом по этике. Напомним, форвард оскорбил бразильского футболиста «Локомотива» Ари, который спровоцировал драку в концовке матча.

«Поведение Ари, конечно, было недопустимым, но он за это понес наказание. Павлюченко, на мой взгляд, нарушил этические нормы, теперь его слова рассмотрит комитет по этике. Я знаю, что он уже раскаялся, признал, что был неправ. Понимаю, что на футбольном поле много эмоций, но за свои поступки нужно отвечать.

Есть регламент, в котором говорится, что комитет по этике имеет право рассматривать дела после обращения президента РФС. Юридическая служба готовит для меня просьбы о возможности рассмотрении того или иного дела, я их изучаю, после чего делаю обращения. Таков регламент. Может, в будущем мы его пересмотрим», – сказал функционер.

Напомним, обладателем Кубка России стал «Локомотив», одержавший победу над «Уралом» со счетом 2:0.