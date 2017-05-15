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    Мутко: «Павлюченко придется ответить за свои поступки»

    Глава РФС Виталий Мутко заявил, что высказывания после финального матча Кубка России нападающего «Урала» Романа Павлюченко будут рассмотрены комитетом по этике. Напомним, форвард оскорбил бразильского футболиста «Локомотива» Ари, который спровоцировал драку в концовке матча.

    «Поведение Ари, конечно, было недопустимым, но он за это понес наказание. Павлюченко, на мой взгляд, нарушил этические нормы, теперь его слова рассмотрит комитет по этике. Я знаю, что он уже раскаялся, признал, что был неправ. Понимаю, что на футбольном поле много эмоций, но за свои поступки нужно отвечать.

    Есть регламент, в котором говорится, что комитет по этике имеет право рассматривать дела после обращения президента РФС. Юридическая служба готовит для меня просьбы о возможности рассмотрении того или иного дела, я их изучаю, после чего делаю обращения. Таков регламент. Может, в будущем мы его пересмотрим», – сказал функционер.

    Напомним, обладателем Кубка России стал «Локомотив», одержавший победу над «Уралом» со счетом 2:0.

    Источник: ТАСС

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    15.05.2017 20:09
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 28 августа 2017, 12:09

      Мутко, как терминатор всех стращает, всех пугает

      0
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      Рейтинг: +62

      nik33 8 июля 2017, 12:51

      Ну погорячился малость Роман.Ну с кем не бывает? Тем более в футболе.Нужно уладить этот конфликт.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +328

      ИванЯ 16 мая 2017, 12:20

      Оскорбление темнокожего это расизм, таких игроков близко не подпускать к нашему чемпионату

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 16 мая 2017, 09:24

      штраф и сведение 3х татух

      2
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    • ...
      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 16 мая 2017, 05:34

      Мутко редкостный мудак

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      Viruss28 15 мая 2017, 22:14

      При чем здесь Павлюченко?? Он вроде не участвовал? Или я что то пропустил?

      0
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      ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > Viruss28 15 мая 2017, 22:51

      оскорбил ари..павлюченко понимаю..

      0
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      ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > Viruss28 16 мая 2017, 09:27

      после матча с*ач развел.

      https://bombardir.ru/news/505461-Pavlyuchenko-Ari-ps-konchennyy-gn-esche-tot-mrazota

      Продолжение:

      https://bombardir.ru/news/505472-Pavlyuchenko-Ari-horoshiy-futbolist-no-vesti-sebya-kak-go-nelzya

      Ну и то, что сам Роман называет раскаянием:

      https://bombardir.ru/news/505523-Pavlyuchenko-Ne-imel-prava-tak-govorit-pro-Ari-no-sut-ostaetsya-toy-zhe-V-Anglii-mne-za-takoe-kupili-by-bilet-nazad-v-Rossiyu

      0
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      Рейтинг: +22

      Zweerrr 15 мая 2017, 21:59

      Получается Ари сзади напал на игрока и не чего, а Роман за справедливый мат на взгляд Мутко крайний!! Что за бред!

      3
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      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Zweerrr 16 мая 2017, 10:20

      ты содержание новости вообще читаешь?
      "Поведение Ари, конечно, было недопустимым, но он за это понес наказание."

      1
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      Рейтинг: +33429

      oyabun 15 мая 2017, 21:08

      Роман в свои лучшие годы принес для нашего Российского футбола гораздо больше пользы, нежели этот гнилой чиновник от РФС, являлся одним из немногих российских футболистов, которые достойно представляли нашу футбольную школу в Английском первенстве. Кто такой Этот Мутко по сравнению с Павюченко?! Закрыл бы свой поганый рот лучше и не выставлял себя еще в более худшем свете чем он есть

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6627

      maior-60 > oyabun 15 мая 2017, 21:25

      Поддерживаю!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +260

      n1hat 15 мая 2017, 20:54

      А когда ты ответишь за свои поступки, гнида?!

      6
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      Рейтинг: +24829

      dok66 15 мая 2017, 20:22

      Что опять за х-рь ? "комитет по этике имеет право ... после обращения президента РФС " .... Тем более , что провокатором выступил совсем другой человек и все уже пожали друг другу руки . Шо ж тогда президент не обратился в , или на (.......) после всех судейских беспределов , ЧТО БЫЛИ В ПФЛ В ЭТОМ ГОДУ ?

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