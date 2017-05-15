Перес готов выделить 50 миллионов футболистам «Реала» за победу в Примере и Лиге чемпионов

Президент «Реала» Флорентино Перес готов поощрить игроков команды на сумму в размере 50 миллионов, если им удастся одержать победу в Примере и Лиге чемпионов.

Если сливочным удастся завоевать оба трофея, каждому из 24-х игроков, а также главному тренеру Зинедину Зидану будет выплачено по 2 миллиона евро. Еще 3 миллиона в общей сложности получат получат ассистенты главного тренера, физиотерапевты и другие сотрудники, работающие непосредственно с командой.

Напомним, что доход «галактикос» от выступления в нынешней Лиге чемпионов уже составил 39,7 миллиона. Если мадридцам удастся обыграть «Ювентус» в финале турнира, они пополнят свою казну еще на 15 миллионов. В случае же проигрыша им полагается 11 миллионов. Помимо этого, есть прибыль от маркетинга, сумма которой 25,5 миллиона.

За один тур до завершения чемпионата Испании «Реал» возглавляет турнирную таблицу, набрав одинаковое количество очков с «Барселоной», однако при этом имеет игру в запасе.

Решающий поединок Лиги чемпионов «бланкос» проведут в Кардиффе 3 июня.