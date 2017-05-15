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    Перес готов выделить 50 миллионов футболистам «Реала» за победу в Примере и Лиге чемпионов

    Президент «Реала» Флорентино Перес готов поощрить игроков команды на сумму в размере 50 миллионов, если им удастся одержать победу в Примере и Лиге чемпионов.

    Если сливочным удастся завоевать оба трофея, каждому из 24-х игроков, а также главному тренеру Зинедину Зидану будет выплачено по 2 миллиона евро. Еще 3 миллиона в общей сложности получат получат ассистенты главного тренера, физиотерапевты и другие сотрудники, работающие непосредственно с командой.

    Напомним, что доход «галактикос» от выступления в нынешней Лиге чемпионов уже составил 39,7 миллиона. Если мадридцам удастся обыграть «Ювентус» в финале турнира, они пополнят свою казну еще на 15 миллионов. В случае же проигрыша им полагается 11 миллионов. Помимо этого, есть прибыль от маркетинга, сумма которой 25,5 миллиона.

    За один тур до завершения чемпионата Испании «Реал» возглавляет турнирную таблицу, набрав одинаковое количество очков с «Барселоной», однако при этом имеет игру в запасе.

    Решающий поединок Лиги чемпионов «бланкос» проведут в Кардиффе 3 июня.

    Источник: Bernabéu Digital

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    15.05.2017 14:38
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    Комментарии10
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      Рейтинг: -130

      калач 18 мая 2017, 11:50

      50 млн игрокам + 50 млн судьям

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1248

      KARAT777 15 мая 2017, 18:41

      Реал выиграет,если будет хорошо играть джокер команды Марсело

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 15 мая 2017, 18:20

      Хороший бонус, но увы, Юве в этом сезоне ЛЧ никому не отдаст.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 мая 2017, 17:58

      Неплохой бонус

      0
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      Рейтинг: +800

      forward33 15 мая 2017, 17:36

      Да хоть 100. Мотивация в таком турнире, тем более финале, должна зашкаливать у игроков и безденежной премии

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 15 мая 2017, 17:10

      А Юве что-то молчит ? И наверное правильно . В кулуарах наверняка ставка озвучена .

      0
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 15 мая 2017, 16:48

      ставки растут... недеделю назад это стоило 40 )))

      0
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      Рейтинг: +352

      mauxa 15 мая 2017, 15:34

      Таблицу сейчас возглавляет Барса, а не Реал. Очков одинаково, но по доп показателям барса выше.. бомбардир, исправь..

      2
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 15 мая 2017, 15:01

      А если проиграют наши дадут 100млн игрокам! ))

      0
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      Рейтинг: +886

      xColaz 15 мая 2017, 14:42

      А сколько Спартаковцам в следующем году раздадут за победу?

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