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  • Перес готов выделить 50 миллионов футболистам «Реала» за победу в Примере и Лиге чемпионов

Перес готов выделить 50 миллионов футболистам «Реала» за победу в Примере и Лиге чемпионов

15 мая 2017, 14:38
10

Президент «Реала» Флорентино Перес готов поощрить игроков команды на сумму в размере 50 миллионов, если им удастся одержать победу в Примере и Лиге чемпионов.

Если сливочным удастся завоевать оба трофея, каждому из 24-х игроков, а также главному тренеру Зинедину Зидану будет выплачено по 2 миллиона евро. Еще 3 миллиона в общей сложности получат получат ассистенты главного тренера, физиотерапевты и другие сотрудники, работающие непосредственно с командой.

Напомним, что доход «галактикос» от выступления в нынешней Лиге чемпионов уже составил 39,7 миллиона. Если мадридцам удастся обыграть «Ювентус» в финале турнира, они пополнят свою казну еще на 15 миллионов. В случае же проигрыша им полагается 11 миллионов. Помимо этого, есть прибыль от маркетинга, сумма которой 25,5 миллиона.

За один тур до завершения чемпионата Испании «Реал» возглавляет турнирную таблицу, набрав одинаковое количество очков с «Барселоной», однако при этом имеет игру в запасе.

Решающий поединок Лиги чемпионов «бланкос» проведут в Кардиффе 3 июня.

Источник: Bernabéu Digital
Испания. Примера Лига чемпионов Реал Перес Флорентино
Комментарии (10)
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xColaz
1494848550
А сколько Спартаковцам в следующем году раздадут за победу?
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Luis Figo
1494849679
А если проиграют наши дадут 100млн игрокам! ))
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mauxa
1494851690
Таблицу сейчас возглавляет Барса, а не Реал. Очков одинаково, но по доп показателям барса выше.. бомбардир, исправь..
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momwig_
1494856132
ставки растут... недеделю назад это стоило 40 )))
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dok66
1494857429
А Юве что-то молчит ? И наверное правильно . В кулуарах наверняка ставка озвучена .
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forward33
1494859013
Да хоть 100. Мотивация в таком турнире, тем более финале, должна зашкаливать у игроков и безденежной премии
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Диктор
1494860301
Неплохой бонус
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Den Bull
1494861619
Хороший бонус, но увы, Юве в этом сезоне ЛЧ никому не отдаст.
Ответить
KARAT777
1494862910
Реал выиграет,если будет хорошо играть джокер команды Марсело
Ответить
калач
1495097432
50 млн игрокам + 50 млн судьям
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