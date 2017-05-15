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    Клопп: «Если «Ливерпуль» победит в следующем матче, то заслужено попадет в Лигу чемпионов»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги игры 37-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (4:0), а также поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Мидлсбро».

    Фантастический матч, но он получился сложным. В конце у нас все получалось, но начало встречи было не самым хорошим.Было несколько моментов, когда игра могла поменяться, но, думаю, мы победили заслуженно. «Ливерпуль» сыграл очень хорошо. «Вест Хэму» не удавалось забить, а мы контролировали игру и доминировали на поле.

    У соперника был один хороший момент. Лучший голевой момент, который я видел в своей жизни! Однако они не забили, а нам повезло. «Мидлсбро» нечего терять в матче с нами, а мы можем потерять все. Если мы выиграем в следующем матче, то заслуженно попадем в Лигу чемпионов, если нет – то мы этого не заслужили», – сказал специалист.

    «Ливерпуль» расположился на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Англии.

    Источник: BBC

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    15.05.2017 01:20
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 16 мая 2017, 06:48

      губу закатайте!!! это место забронировано!!!

      0
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 15 мая 2017, 20:03

      Мидлсбро - крепкий орешек, захотят хлопнуть дверью в АПЛ.

      0
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 15 мая 2017, 14:32

      Осталось-то - выиграть у предпоследнего места

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 15 мая 2017, 11:13

      Удачи Клоппу. Своей игрой в этом году Ливерпуль заслужил ЛЧ .

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 15 мая 2017, 05:18

      Надеюсь в следующем сезоне в лч будет 5 английских команд ливерпуль заслужил лч Клопп молодец за 1/5 сезона работы вывел команду в лч стоит отметить что в этом году конкуренция большая в англии за 4ку

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