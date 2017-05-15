Клопп: «Если «Ливерпуль» победит в следующем матче, то заслужено попадет в Лигу чемпионов»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги игры 37-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (4:0), а также поделился ожиданиями от предстоящего матча против «Мидлсбро».

Фантастический матч, но он получился сложным. В конце у нас все получалось, но начало встречи было не самым хорошим.Было несколько моментов, когда игра могла поменяться, но, думаю, мы победили заслуженно. «Ливерпуль» сыграл очень хорошо. «Вест Хэму» не удавалось забить, а мы контролировали игру и доминировали на поле.

У соперника был один хороший момент. Лучший голевой момент, который я видел в своей жизни! Однако они не забили, а нам повезло. «Мидлсбро» нечего терять в матче с нами, а мы можем потерять все. Если мы выиграем в следующем матче, то заслуженно попадем в Лигу чемпионов, если нет – то мы этого не заслужили», – сказал специалист.

«Ливерпуль» расположился на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Англии.