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    Примера. «Реал» отправил в ворота «Севильи» четыре мяча, дубль на счету Роналду

    В рамках 37-го тура Примеры «Реал» на своем поле уверенно переиграл «Севилью». Дублем в составе хозяев отличился Криштиану Роналду, первый гол которого стал 400-м в составе мадридского клуба.

    «Реал» на втором месте в Примере, имея одинаковое количество очков с «Барселоной» и игру в запасе. «Севилья» – четвертая.

    Испания. Примера. 37-й тур

    Реал – Севилья – 4:1 (2:0) Текстовая трансляция матча

    Голы: 1:0 – Начо, 10; 2:0 – Роналду, 23; 2:1 – Йоветич, 49; 3:1 – Роналду, 78; 4:1 – Кроос, 83

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.05.2017 22:48
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 16 мая 2017, 10:20

      Йоветич жив!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 15 мая 2017, 11:29

      У Роналдо очередной рекорд ! Молодец !

      0
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      Рейтинг: +22

      ndavidov 15 мая 2017, 10:24

      Севилья неплохо играла, жалко судья в самом начала подорвал их морально с тупым голом.

      0
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 15 мая 2017, 10:05

      Опять Севилья мимо пьедестала

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 15 мая 2017, 00:31

      Нормально!!!Рональду!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -49

      Абу Зейд Небесный 14 мая 2017, 22:56

      Ай да Рони, ай да сукин сын

      0
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      ...
      Рейтинг: +259

      pzdc. > Абу Зейд Небесный 14 мая 2017, 23:01

      За что ?

      0
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      ...
      Рейтинг: -49

      Абу Зейд Небесный > pzdc. 15 мая 2017, 01:00

      Как он выстрелил левой, видели?

      0
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 14 мая 2017, 22:52

      Начо забил гол который войдет в историю топ хитрых голов

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 14 мая 2017, 22:48

      Реал чемпион!!!

      2
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