Примера. «Реал» отправил в ворота «Севильи» четыре мяча, дубль на счету Роналду

В рамках 37-го тура Примеры «Реал» на своем поле уверенно переиграл «Севилью». Дублем в составе хозяев отличился Криштиану Роналду, первый гол которого стал 400-м в составе мадридского клуба.

«Реал» на втором месте в Примере, имея одинаковое количество очков с «Барселоной» и игру в запасе. «Севилья» – четвертая.

Испания. Примера. 37-й тур

Реал – Севилья – 4:1 (2:0) Текстовая трансляция матча

Голы: 1:0 – Начо, 10; 2:0 – Роналду, 23; 2:1 – Йоветич, 49; 3:1 – Роналду, 78; 4:1 – Кроос, 83

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