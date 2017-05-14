Покеттино: «По ходу всего матча «Тоттенхэм» действовал лучше «МЮ»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино подвел итоги матча 37-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» (2:1). Специалист посвятил эту победу болельщикам лондонского клуба.

«Мы провели превосходный матч. Все ради наших болельщиков. Это именно та победа, которую они заслужили. По ходу всего матча мы действовали лучше «МЮ». Теперь нам нужно настроиться на оставшиеся игры. У «Манчестер Юнайтед» прекрасный подбор игроков. Они должны были побеждать как в АПЛ, так и в других турнирах.

Второе место? Я считаю, что это отличное достижение. В этом сезоне мы не проигрывали дома, в этом году было много приятных моментов, которые мы запомним», – сказал специалист.

«Тоттенхэм» имеет в своем активе 80 очков и занимает вторую строчку в турнирной таблице АПЛ.