Серия А. «Фиорентина» и «Лацио» забили пять мячей, на счету Ломбарди автогол

Встреча 36-го тура чемпионата Италии между «Фиорентиной» и «Лацио» завершилась победой хозяев со счетом 3:2. Голами отметились Бальде Кейта, Хума Бабакар, Никола Калинич и Алессандро Мургиа. Кристиано Ломбарди отправил мяч в свои ворота.

Команда Паулу Соузы набрала 59 очков и вышла на седьмое место в турнирной таблице. Римский клуб сохранил четвертую позицию.

Италия. Серия А. 36-й тур

Фиорентина – Лацио – 3:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Кейта, 55; 1:1 – Бабакар, 67; 2:1 – Калинич, 73; 3:1 – Ломбарди (в свои ворота), 76; 3:2 – Мургиа.

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