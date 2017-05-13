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    Серия А. «Фиорентина» и «Лацио» забили пять мячей, на счету Ломбарди автогол

    Встреча 36-го тура чемпионата Италии между «Фиорентиной» и «Лацио» завершилась победой хозяев со счетом 3:2. Голами отметились Бальде Кейта, Хума Бабакар, Никола Калинич и Алессандро Мургиа. Кристиано Ломбарди отправил мяч в свои ворота.

    Команда Паулу Соузы набрала 59 очков и вышла на седьмое место в турнирной таблице. Римский клуб сохранил четвертую позицию.

    Италия. Серия А. 36-й тур

    Фиорентина – Лацио – 3:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Кейта, 55; 1:1 – Бабакар, 67; 2:1 – Калинич, 73; 3:1 – Ломбарди (в свои ворота), 76; 3:2 – Мургиа.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.05.2017 20:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 14 мая 2017, 10:50

      А я уснул после первого тайма....

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