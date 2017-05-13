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Давыдов мечтает о дебюте в Лиге чемпионов

13 мая 2017, 10:53
14

Нападающий «Спартака» Денис Давыдов рассчитывает в следующем сезоне пробиться в основной состав. Он ставит перед собой цель дебютировать в Лиге чемпионов.

«Лично я чемпионство толком не отмечал. У «Спартака-2» на следующий день была тренировка. Посмотрел игру «Зенита» с семьей и своей девушкой. Конечно, был очень счастлив. Но спать лег довольно рано: в понедельник нужно было ехать на утреннее занятие, а уже во вторник мы улетели в Хабаровск.

Собираюсь работать, работать и работать. После недолгого отпуска надеюсь снова поехать на сборы с основой. У «Спартака» в следующем сезоне Лига чемпионов, а мне в еврокубках сыграть пока не доводилось. Так что мечтаю о дебюте. В моем возрасте хочется как можно больше выступать на высоком уровне», – сказал Давыдов.

В текущем сезоне 22-летний футболист провел четыре матча в Премьер-лиге, не отметившись в них результативными действиями.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Давыдов Денис
Комментарии (14)
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Popularov
1494663108
Мечтать НЕ ВРЕДНО!!! Спартак и Каррера на международной арене себя НИКАК не проявят, потому что их матчи с соперниками не будут судить купленные арбитры типа Егорова, Безбородова, Мешкова, Сельдякова, Иванова, Николаева, Сухого, Карасёва, Турбина и других - без судейской чести и совести коррупционных арбитров! В Лигу Европы Спартак пробился благодаря тому, что купленные арбитры засудили Локомотив из Москвы! Они за спартаковские уши затащили федуновцев в Лигу Европы, а там Спартак с ОГЛУШИТЕЛЬНЫМ треском ПРОВАЛИЛСЯ! Так Спартаку и надо! В Лиге Европы федуновские деньги не играют и судей не покупают, а если посмеет подкупить, так Спартак на 10 лет отлучат от европейских кубков! А в России у Спартака коррупционные делишки ПРОЦВЕТАЮТ и благодаря судьям Спартак на первом месте!!! Это стало уже ПОЗОРОМ "Спартака", когда за счёт предвзятого судейства и работы с судьями они КРАДУТ очки у соперников на протяжении всего сезона 2016/2017! В первом круге Спартак УКРАЛ у соперников - 11 очков!!! благодаря судьям, а во втором ещё девять! Спартак, без помощи судейства, не может стать первым. Это фальшивые и ТУХЛЫЕ победы Спартака! А вспомните недавнюю игру Спартака с Ростовом на выезде - полный ПРОВАЛ Карреры и Спартака! На протяжении всего созана 2016/2017 судьи тащили "Спартак" на первое место всеми НЕПРАВДАМИ! Не раз, и не два в этом сезоне домашние матчи "Спартака" проходят с вопиющим и НАГЛЫМ судейским ПРОИЗВОЛОМ! Почти все игры созана 2016/2017 проходят с судейскими СКАНДАЛАМИ! Судейская коррупция захлестнула наш российский чемпионат и опустила арбитров ниже спартаковского ПЛИНТУСА! Почему молчит Мутко, Будогосский и другие! Почему они закрывают глаза на этот спартаковский судейский ПРОИЗВОЛ! Как бы нам в Санкт-Петербурге это не нравилось, но нужно ЧЕСТНО признать, что "Спартак" НЕ ДОСТОИН быть чемпионом! В Лиге чемпионов Спартак ждёт ОГЛУШИТЕЛЬНЫЙ провал с такой БЕЗОБРАЗНОЙ игрой, которую Каррера и его команда показали в этом сезоне!!!
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Gudzonilya
1494663553
Может и не вредно
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NEON-SM
1494665816
давненько собираешься, в фнл видел что классно забивает, но как выходит с основой, то вообще никак, теряется что ли
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АртурZaСМ
1494667562
Давыдова можно смело списывать со счетов. Его нет даже в 20-ке лучших бомбардиров ФНЛ. 23 игры 7 голов 1 из них с пенальти (и это еще в ФНЛ) Да ему нечего делать в основе, ему даже нечего делать в Спартаке-2. Этого футболера можно охарактеризовать двумя словами "неоправданные ожидания"...
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rammax fcsm
1494667659
Дениска, пока только мячики подавать.... И то если возьмут...
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policepnz
1494683582
а уже во вторник мы улетели в Хабаровск. чтобы проебать 0:3
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