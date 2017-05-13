Давыдов мечтает о дебюте в Лиге чемпионов

Нападающий «Спартака» Денис Давыдов рассчитывает в следующем сезоне пробиться в основной состав. Он ставит перед собой цель дебютировать в Лиге чемпионов.

«Лично я чемпионство толком не отмечал. У «Спартака-2» на следующий день была тренировка. Посмотрел игру «Зенита» с семьей и своей девушкой. Конечно, был очень счастлив. Но спать лег довольно рано: в понедельник нужно было ехать на утреннее занятие, а уже во вторник мы улетели в Хабаровск.

Собираюсь работать, работать и работать. После недолгого отпуска надеюсь снова поехать на сборы с основой. У «Спартака» в следующем сезоне Лига чемпионов, а мне в еврокубках сыграть пока не доводилось. Так что мечтаю о дебюте. В моем возрасте хочется как можно больше выступать на высоком уровне», – сказал Давыдов.

В текущем сезоне 22-летний футболист провел четыре матча в Премьер-лиге, не отметившись в них результативными действиями.