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    Давыдов мечтает о дебюте в Лиге чемпионов

    Нападающий «Спартака» Денис Давыдов рассчитывает в следующем сезоне пробиться в основной состав. Он ставит перед собой цель дебютировать в Лиге чемпионов.

    «Лично я чемпионство толком не отмечал. У «Спартака-2» на следующий день была тренировка. Посмотрел игру «Зенита» с семьей и своей девушкой. Конечно, был очень счастлив. Но спать лег довольно рано: в понедельник нужно было ехать на утреннее занятие, а уже во вторник мы улетели в Хабаровск.

    Собираюсь работать, работать и работать. После недолгого отпуска надеюсь снова поехать на сборы с основой. У «Спартака» в следующем сезоне Лига чемпионов, а мне в еврокубках сыграть пока не доводилось. Так что мечтаю о дебюте. В моем возрасте хочется как можно больше выступать на высоком уровне», – сказал Давыдов.

    В текущем сезоне 22-летний футболист провел четыре матча в Премьер-лиге, не отметившись в них результативными действиями.

    Источник: ФК «Спартак»

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    13.05.2017 10:53
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +427

      policepnz 13 мая 2017, 16:53

      а уже во вторник мы улетели в Хабаровск. чтобы проебать 0:3

      0
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    • ...
      Рейтинг: +731

      rammax fcsm 13 мая 2017, 12:27

      Дениска, пока только мячики подавать.... И то если возьмут...

      1
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 13 мая 2017, 12:26

      Давыдова можно смело списывать со счетов. Его нет даже в 20-ке лучших бомбардиров ФНЛ. 23 игры 7 голов 1 из них с пенальти (и это еще в ФНЛ) Да ему нечего делать в основе, ему даже нечего делать в Спартаке-2. Этого футболера можно охарактеризовать двумя словами "неоправданные ожидания"...

      0
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ > fortune-bva 13 мая 2017, 12:31

      Не тот случай... Смолов изначально был сильным форвардом. Просто потом был спад 2-3 года и вернулся на прежний уровень...

      2
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      ...
      Рейтинг: +427

      policepnz > fortune-bva 13 мая 2017, 16:54

      все прально у них в башке одни селфи и вконтакте блять грацио суукко!

      0
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 13 мая 2017, 11:56

      давненько собираешься, в фнл видел что классно забивает, но как выходит с основой, то вообще никак, теряется что ли

      2
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      Рейтинг: +3658

      Gudzonilya 13 мая 2017, 11:19

      Может и не вредно

      1
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      Рейтинг: -13

      Popularov 13 мая 2017, 11:11

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Мечтать НЕ ВРЕДНО!!!
      Спартак и Каррера на международной арене себя НИКАК не проявят, потому что их матчи с соперниками не будут судить купленные арбитры типа Егорова, Безбородова, Мешкова, Сельдякова, Иванова, Николаева, Сухого, Карасёва, Турбина и других - без судейской чести и совести коррупционных арбитров!
      В Лигу Европы Спартак пробился благодаря тому, что купленные арбитры засудили Локомотив из Москвы!
      Они за спартаковские уши затащили федуновцев в Лигу Европы, а там Спартак с ОГЛУШИТЕЛЬНЫМ треском ПРОВАЛИЛСЯ!
      Так Спартаку и надо!
      В Лиге Европы федуновские деньги не играют и судей не покупают, а если посмеет подкупить, так Спартак на 10 лет отлучат от европейских кубков!
      А в России у Спартака коррупционные делишки ПРОЦВЕТАЮТ и благодаря судьям Спартак на первом месте!!!
      Это стало уже ПОЗОРОМ "Спартака", когда за счёт предвзятого судейства и работы с судьями они КРАДУТ очки у соперников на протяжении всего сезона 2016/2017!
      В первом круге Спартак УКРАЛ у соперников - 11 очков!!! благодаря судьям, а во втором ещё девять!
      Спартак, без помощи судейства, не может стать первым.
      Это фальшивые и ТУХЛЫЕ победы Спартака!
      А вспомните недавнюю игру Спартака с Ростовом на выезде - полный ПРОВАЛ Карреры и Спартака!
      На протяжении всего созана 2016/2017 судьи тащили "Спартак" на первое место всеми НЕПРАВДАМИ!
      Не раз, и не два в этом сезоне домашние матчи "Спартака" проходят с вопиющим и НАГЛЫМ судейским ПРОИЗВОЛОМ!
      Почти все игры созана 2016/2017 проходят с судейскими СКАНДАЛАМИ!
      Судейская коррупция захлестнула наш российский чемпионат и опустила арбитров ниже спартаковского ПЛИНТУСА!
      Почему молчит Мутко, Будогосский и другие!
      Почему они закрывают глаза на этот спартаковский судейский ПРОИЗВОЛ!
      Как бы нам в Санкт-Петербурге это не нравилось, но нужно ЧЕСТНО признать, что "Спартак" НЕ ДОСТОИН быть чемпионом!
      В Лиге чемпионов Спартак ждёт ОГЛУШИТЕЛЬНЫЙ провал с такой БЕЗОБРАЗНОЙ игрой, которую Каррера и его команда показали в этом сезоне!!!

      -7
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 > Popularov 13 мая 2017, 11:36

      Во ты дебил то! Хряпнул что ли?

      5
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      ...
      Рейтинг: +8019

      nik55 > Popularov 13 мая 2017, 11:40

      вроде 21 год а ума кот на плакал

      3
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      Рейтинг: +347

      Grom1987 > Popularov 13 мая 2017, 11:47

      Интернет очень полезная вещь, люди могут обмениваться мнениями, рассуждать на ту или иную тему, но есть минус, ИДИОТЫ вроде тебя, с банкой пива и сальными волосами, образованием 3 класса и с психикой нечеловека могут писать всякую хрень, несвязную и бестолковую.

      5
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      Рейтинг: +3489

      Fancyfall > Popularov 13 мая 2017, 11:48

      + за очередную попытку отобрать лавры графомана у Л.Н. Толстого, но на деюсь, что больше ни одного такого коммента не увижу

      4
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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ > Popularov 13 мая 2017, 12:29

      чЁ пу.кан бомбит??? бугага то ли еще будет... Смотри острого поменьше ешь, а то сра.ку то разорвет в конец...

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      Рейтинг: +427

      policepnz > Popularov 13 мая 2017, 16:54

      еблан.

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