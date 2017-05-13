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Лоськов: «Не надо лезть туда, куда уже не надо лезть»

13 мая 2017, 08:41
11

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Лоськов сравнил карьеру игрока с тренерской. По его словам, это два разных мира. Напомним, что в субботу, 13 мая, состоится прощальный матч Лоськова в качестве игрока. Это произойдет в рамках встречи 28-го тура российской Премьер-лиги с «Оренбургом».

– Вы только начинаете путь тренера – что сейчас самое интересное? Чем удивлены?

– Да всем. Это другой мир, где все интересно. Когда был футболистом, не замечал кучу нюансов. Важно, когда видишь результат работы, когда команда побеждает.

– Принципиален момент, что вы еще можете не только рассказать, но и показать?

– Конечно! Но важно знать меру. Тренер есть тренер, не надо лезть туда, куда уже не надо лезть.

– Вы играли в «Локо» в тот период, когда штаб был маленьким. Сейчас у тренера много помощников – за что вы отвечаете?

– Да, вы правы, раньше был тренер, помощник и специалист по вратарям. Сейчас очень много аналитики, масса нюансов. Но главное – есть несколько мнений, которые в итоге приносят пользу.

– Прислушивается Юрий Павлович?

– Он выслушивает мнения всех, но последнее слово именно за ним как за главным тренером. Он отвечает за результат.

– Когда вас внесли в заявку как футболиста, игру пришлось смотреть с трибуны. Это неудобно?

– Наоборот, даже плюс – уходил наверх, на трибуны, а там лучше видно. Вся картина перед тобой. Смотрел игру, а потом спускался в раздевалку и там высказывал свое мнение.

– В какой ложе смотрели игры?

– Сначала ходил в Diamond, но там зрители – а это фото и автографы, немного не та концентрация. Поэтому стал ходить в президентскую ложу.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Лоськов Дмитрий Семин Юрий
Комментарии (11)
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LokoGoGo
1494659691
Надо достойно завершить карьеру. Дима - лучший
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Паук за ЦСКА
1494660433
Конкурент по разговору для Кличко.Умора
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Cosh18
1494671205
спасибо за все) Удачи на тренерском мостике)
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