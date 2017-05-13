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    Лоськов: «Не надо лезть туда, куда уже не надо лезть»

    Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Лоськов сравнил карьеру игрока с тренерской. По его словам, это два разных мира. Напомним, что в субботу, 13 мая, состоится прощальный матч Лоськова в качестве игрока. Это произойдет в рамках встречи 28-го тура российской Премьер-лиги с «Оренбургом».

    – Вы только начинаете путь тренера – что сейчас самое интересное? Чем удивлены?

    – Да всем. Это другой мир, где все интересно. Когда был футболистом, не замечал кучу нюансов. Важно, когда видишь результат работы, когда команда побеждает.

    – Принципиален момент, что вы еще можете не только рассказать, но и показать?

    – Конечно! Но важно знать меру. Тренер есть тренер, не надо лезть туда, куда уже не надо лезть.

    – Вы играли в «Локо» в тот период, когда штаб был маленьким. Сейчас у тренера много помощников – за что вы отвечаете?

    – Да, вы правы, раньше был тренер, помощник и специалист по вратарям. Сейчас очень много аналитики, масса нюансов. Но главное – есть несколько мнений, которые в итоге приносят пользу.

    – Прислушивается Юрий Павлович?

    – Он выслушивает мнения всех, но последнее слово именно за ним как за главным тренером. Он отвечает за результат.

    – Когда вас внесли в заявку как футболиста, игру пришлось смотреть с трибуны. Это неудобно?

    – Наоборот, даже плюс – уходил наверх, на трибуны, а там лучше видно. Вся картина перед тобой. Смотрел игру, а потом спускался в раздевалку и там высказывал свое мнение.

    – В какой ложе смотрели игры?

    – Сначала ходил в Diamond, но там зрители – а это фото и автографы, немного не та концентрация. Поэтому стал ходить в президентскую ложу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.05.2017 08:41
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +183

      Cosh18 13 мая 2017, 13:26

      спасибо за все) Удачи на тренерском мостике)

      0
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      Рейтинг: +354

      Паук за ЦСКА 13 мая 2017, 10:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Конкурент по разговору для Кличко.Умора

      -4
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      Рейтинг: +354

      Паук за ЦСКА > kjrjk 13 мая 2017, 11:34

      Я отношусь ко всем командам и игрокам с уважением,в том числе к Лоськову.

      0
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      Рейтинг: +354

      Паук за ЦСКА > kjrjk 13 мая 2017, 13:06

      Вот из-за таких как ты,такие сайты как Бомбардир теряют посетителей.Умойся от своей желочи и итдыхай,нет смысла говорить с тем,кто хуже дурачка.

      0
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      Рейтинг: +354

      Паук за ЦСКА > kjrjk 13 мая 2017, 13:25

      Я не привык повторять те действия,которые ты уже проделал с собой.

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      Рейтинг: +354

      Паук за ЦСКА > kjrjk 13 мая 2017, 13:27

      Где я сравнил его???Ты видимо глуповат не нашутку

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      Рейтинг: +354

      Паук за ЦСКА > kjrjk 13 мая 2017, 13:29

      ))))))

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      Рейтинг: +354

      Паук за ЦСКА > kjrjk 13 мая 2017, 13:30

      В армии служил 2 года,вот таких как ты долбили не по детски

      -1
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 13 мая 2017, 10:14

      Надо достойно завершить карьеру. Дима - лучший

      2
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      Рейтинг: +354

      Паук за ЦСКА > LokoGoGo 13 мая 2017, 13:25

      Бесспорно один из лучших

      1
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