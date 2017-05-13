«МЮ» рассматривает возможность покупки Саншеша у «Баварии»

«Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Баварии» Ренату Саншеша. 19-летний португалец не проходит в основной состав мюнхенцев в нынешнем сезоне, в связи с чем клуб может отпустить игрока. Express со ссылкой на Kicker сообщает о том, что немецкая сторона намерена выручить с продажи футболиста не менее 30 миллионов евро.

Саншеш перешел в «Баварию» в мае 2016 года. Считается, что мюнхенский клуб выиграл конкуренцию в борьбе за хавбека у «МЮ». В нынешнем сезоне чемпион Европы-2016 принял участие в 25-ти матчах за команду Карло Анчелотти во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.