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    «МЮ» рассматривает возможность покупки Саншеша у «Баварии»

    «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность приобретения полузащитника «Баварии» Ренату Саншеша. 19-летний португалец не проходит в основной состав мюнхенцев в нынешнем сезоне, в связи с чем клуб может отпустить игрока. Express со ссылкой на Kicker сообщает о том, что немецкая сторона намерена выручить с продажи футболиста не менее 30 миллионов евро.

    Саншеш перешел в «Баварию» в мае 2016 года. Считается, что мюнхенский клуб выиграл конкуренцию в борьбе за хавбека у «МЮ». В нынешнем сезоне чемпион Европы-2016 принял участие в 25-ти матчах за команду Карло Анчелотти во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

    Источник: Express.co.uk

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    13.05.2017 00:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 14 мая 2017, 00:37

      А зачем?И ему и М.Ю....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +410

      iron_Savior 13 мая 2017, 16:30

      Мультов за 50-60 отдадут

      0
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      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 13 мая 2017, 13:01

      Утка скорее всего...

      1
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 13 мая 2017, 08:03

      Вот на хрена дергать таких молодых из своих клубов? дайте мясом обрасти!!

      0
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