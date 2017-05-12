Семин намерен составить конкуренцию «Спартаку»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин дал понять, что в ближайшее время намерен составить конкуренцию «Спартаку» в борьбе за чемпионство.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ красно-белые досрочно гарантировали себе первое место. Железнодорожники на данный момент располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице.

– «Спартак» на днях стал чемпионом. Что почувствовали: ревность конкурента или радость бывшего спартаковца?

– Со «Спартаком» связаны приятные воспоминания. Благодарен Никите Симоняну, который в свое время взял орловского мальчишку в великий клуб.

Чемпионом «Спартак» стал заслуженно, взошел на пьедестал за счет характера, который им привил главный тренер, и болельщиков. А у меня сейчас другая задача: составить «Спартаку» конкуренцию.