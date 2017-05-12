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    Семин намерен составить конкуренцию «Спартаку»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин дал понять, что в ближайшее время намерен составить конкуренцию «Спартаку» в борьбе за чемпионство.

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ красно-белые досрочно гарантировали себе первое место. Железнодорожники на данный момент располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице.

    – «Спартак» на днях стал чемпионом. Что почувствовали: ревность конкурента или радость бывшего спартаковца?

    – Со «Спартаком» связаны приятные воспоминания. Благодарен Никите Симоняну, который в свое время взял орловского мальчишку в великий клуб.

    Чемпионом «Спартак» стал заслуженно, взошел на пьедестал за счет характера, который им привил главный тренер, и болельщиков. А у меня сейчас другая задача: составить «Спартаку» конкуренцию.

    Источник: «Советский спорт»

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    12.05.2017 01:17
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 12 мая 2017, 14:56

      мы всегда за здоровую конкуренцию.

      0
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 12 мая 2017, 12:46

      Ну Палыч молодец , да же не зато что хочет Спартаку создать конкуренцию ......а за то что он всегда помнит что для него Спартак сделал когда он был футболистом. Некоторым так сказать звёздам поучится надо .

      1
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      Рейтинг: +100669

      zigbert 12 мая 2017, 11:28

      Достойный ответ.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 12 мая 2017, 11:13

      Палыч, респект )))

      4
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 12 мая 2017, 09:31

      Сейчас нет нормальной конкуренции Спартаку. ЦСКА с дырявой защитой, пытающийся наладить финансовые вопросы, Зенит, скупающий всё, что подвернется, ФК Магнит - ни то, ни се как команда, только хозяин - просто молодец и мужик! Ростов только как исключение (пацаны месятся за идею и у них неплохо это выходит), ну и Локо, только встающий на ноги с новым руководством и новой политикой. Очень надеюсь, что у Спартака Локомотив подчерпнет стиль быстрой игры, у Ростова - Мотивацию, у Зенита - источники турбофинансирования, у Томи - безбашенную, рвущую когти молодежь. Тогда и будет конкуренция. Верю в Локо!

      6
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 12 мая 2017, 09:02

      Молодец, не унывает...

      2
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 12 мая 2017, 08:47

      Палыч видимо имеет в виду, что он выиграет в преферанс у Романцева..
      Достойная карьера - пора на пенсию

      2
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 12 мая 2017, 08:24

      Будет интересно

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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 12 мая 2017, 08:15

      Мечты, мечты ......

      -2
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      Рейтинг: +929

      ДСА 12 мая 2017, 07:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Понты и ничего более.

      -5
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