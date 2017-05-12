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Семин намерен составить конкуренцию «Спартаку»

12 мая 2017, 01:17
20

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин дал понять, что в ближайшее время намерен составить конкуренцию «Спартаку» в борьбе за чемпионство.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ красно-белые досрочно гарантировали себе первое место. Железнодорожники на данный момент располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице.

– «Спартак» на днях стал чемпионом. Что почувствовали: ревность конкурента или радость бывшего спартаковца?

– Со «Спартаком» связаны приятные воспоминания. Благодарен Никите Симоняну, который в свое время взял орловского мальчишку в великий клуб.

Чемпионом «Спартак» стал заслуженно, взошел на пьедестал за счет характера, который им привил главный тренер, и болельщиков. А у меня сейчас другая задача: составить «Спартаку» конкуренцию.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Семин Юрий
Комментарии (20)
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Mahone
1494552185
Тем более будет интересен чемпионат,побольше конкурентов,я за!!!!!!!!!! Давай Палыч
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александр 59
1494555841
В конце сезона будет примерно как со старой лошадью - "Ну не смогла я"
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Казак88
1494557685
Сегодня ему начался 8-й десяток лет! Оптимизм есть, еще бы удачи! Родился11 мая 1947 г. (70 лет), Оренбург,
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Freux
1494558977
Разве что ФК СМ-2))
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Cuervo
1494560099
Поезд ушел Юрий Палыч,покупай удочку бери бутылку и к Романцеву на рыбалку))
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Диктор
1494562789
Оптимист -фантазер.
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ДСА
1494564753
Понты и ничего более.
Ответить
LokoGoGo
1494570677
Сейчас нет нормальной конкуренции Спартаку. ЦСКА с дырявой защитой, пытающийся наладить финансовые вопросы, Зенит, скупающий всё, что подвернется, ФК Магнит - ни то, ни се как команда, только хозяин - просто молодец и мужик! Ростов только как исключение (пацаны месятся за идею и у них неплохо это выходит), ну и Локо, только встающий на ноги с новым руководством и новой политикой. Очень надеюсь, что у Спартака Локомотив подчерпнет стиль быстрой игры, у Ростова - Мотивацию, у Зенита - источники турбофинансирования, у Томи - безбашенную, рвущую когти молодежь. Тогда и будет конкуренция. Верю в Локо!
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VVM1964
1494575866
ВООБЩЕ ТО СПАРТАК УЖЕ ГАРАНТИРОВАЛ СЕБЕ 1 МЕСТО , ТЕПЕРЬ МОЖЕТЕ ВСЕ ПЫТАТЬСЯ СОСТАВИТЬ ЕМУ КОНКУРЕНЦИЮ , А ДО СЛЕДУЮЩЕГО СЕЗОНА ЕЩЕ ДОЖИТЬ НУЖНО ( ЗДОРОВЬЯ И С ЮБИЛЕЕМ , ОПТИМИСТ - ФАНТАЗЕР )
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Алекc
1494576838
Палыч, респект )))
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