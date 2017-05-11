Моуринью: «Матч против «Сельты» – самый главный в истории»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мыслями от предстоящего матча против «Сельты». Команды встретятся в полуфинале Лиги Европы.

«Болельщики «Сельты» называют игру с нами самой важной в истории. Думаю, что для нас матч против «Сельты» тоже является самым главным в истории. Значение всегда имеет только следующая игра. Не так важно, что происходило до этого», – отметил Моуринью.

Напомним, первая встреча этих команд завершилась победой «МЮ» со счетом 1:0. Голом в той игре отметился Маркус Рэшфорд.