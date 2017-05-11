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    Моуринью: «Матч против «Сельты» – самый главный в истории»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мыслями от предстоящего матча против «Сельты». Команды встретятся в полуфинале Лиги Европы.

    «Болельщики «Сельты» называют игру с нами самой важной в истории. Думаю, что для нас матч против «Сельты» тоже является самым главным в истории. Значение всегда имеет только следующая игра. Не так важно, что происходило до этого», – отметил Моуринью.

    Напомним, первая встреча этих команд завершилась победой «МЮ» со счетом 1:0. Голом в той игре отметился Маркус Рэшфорд.

    Источник: Skysports

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    11.05.2017 20:27
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +19

      GROM_969 11 мая 2017, 21:56

      О да, "супер" матч..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +259

      pzdc. 11 мая 2017, 21:45

      В истории...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      Нил78 11 мая 2017, 21:44

      Сельта должна сыграть по-максимуму, поэтому матч будет сложным. А Моуриньо, как никто, знаком с испанским футболом. Его осторожность, а в некотором смысле и восторженность футболом Испании, понятна. Пожелаем ему удачи, а Сельте победу (просто мне нравится больше испанский футбол). Я за красивый футбол.

      0
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      Рейтинг: +295

      ильиных 11 мая 2017, 21:07

      Не смеши.

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