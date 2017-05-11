Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Спартак» может наградить Аленичева медалью чемпиона России

«Спартак» может наградить Аленичева медалью чемпиона России

11 мая 2017, 19:50
30

Руководство «Спартака» обсудит вопрос награждения бывшего главного тренера команды Дмитрия Аленичева золотой медалью РФПЛ. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Напомним, Аленичев покинул красно-белых в августе 2016 года. Его место занял итальянец Массимо Каррера.

«У нас этот вопрос будет решаться после окончания чемпионата. Три игры впереди. Мы еще даже кубок не получали за чемпионство», – сказал глава пресс-службы «Спартака» Леонид Трахтенберг.

Отметим, что «Спартак», досрочно ставший чемпионом России нынешнего сезона, получит от РФПЛ 40 комплектов золотых медалей. При этом клубу не запрещается за свои деньги выпустить дополнительные награды.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий
Комментарии (30)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
maior-60
1494521575
И это - правильно!
Ответить
alex1951
1494522404
Единственный,кто держал Кубок Чемпионов в своих руках, а мог бы и Кубок Чемпиона Росссии. Так что медаль по праву!
Ответить
Футболозавр Рекс
1494522786
Не знаю... Я бы на его месте сам отказался бы.
Ответить
Томь вперёд
1494522863
Кто бы там что не говорил, но он её заслужил!
Ответить
Mahone
1494523346
Думаю правильно!!!! заслужил
Ответить
bset
1494524949
Я, конечно, все понимаю. Привнес многое, все дела. Но он провел всего один матч из 30. А некоторых и за половину сезона не награждают.
Ответить
multiscan
1494525030
В таких случаях должен быть пункт в регламенте о том, что, сколько игр должен провести тренер или игрок для того, чтобы иметь право на медаль.
Ответить
cska-62
1494525158
Я бы, скорее, родителей Промеса наградил! И самого Карреры! Вот без кого точно бы не было у "Спартака" сегодняшнего праздника!
Ответить
RedWhiteFans2
1494527143
Аленичев всегда был и есть Спартаковец по сути. И он вложил душу в этот клуб и всегда желал клубу лучшего положения на футбольном пьедестале. Его медаль в комплекте точно имеется. А Червеченко и Дзюбе этой медалью надо на языках отпечаток сделать чтоб за базар отвечали и не словоблудили впредь.
Ответить
slavа0508
1494528065
Я за то что б это всё было обговорено в регламенте,а не просто этому дадим а этому нет,,,по колличеству игр или ещё как то
Ответить
Главные новости
ЦСКА посоветовали тренера вместо Игдисамова
21:31
«Локомотив» определился с заменой Карпукасу и заплатит 300 миллионов рублей
21:15
Форвард «Краснодара» переходит в «Крылья Советов»
20:47
2
ФотоМусиала едва не умер во время матча
20:11
4
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
19:38
7
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
18:42
5
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
18:13
26
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
17:57
10
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
17:41
3
Все новости
Все новости
Круговой призвал забыть победный матч ЦСКА против «Факела»
21:57
Тороп прокомментировал конкуренцию с Акинфеевым и Бориско
21:48
Экс-игрок «Ростова» Мохеби отказал другому клубу РПЛ
20:59
РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)
20:34
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
20:31
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
19:54
1
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 15 августа 2026
19:37
Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА
19:23
1
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
18:42
5
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
18:13
26
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
18:10
2
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
17:57
10
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
17:41
3
«Он в своем мире»: выявлен игрок «Зенита», у которого потухли глаза
17:29
4
Игрок «Родины» попросился в сборную России после хет-трика
17:20
6
В «Крыльях Советов» раскрыли неожиданное прозвище Рассказова
16:50
3
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:53
РПЛ. «Родина» упустила победу над «Акроном» – 3:3
15:53
21
Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ»
15:44
6
Новая информация о поиске «Спартаком» вингера
15:30
18
ФотоКарпин посетил матч аутсайдеров РПЛ
15:15
9
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Факел»: 15 августа 2026
15:05
1
Гусев ответил, есть ли у Тюкавина мотивация выступать за «Динамо»
14:54
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
20
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
14:32
9
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+