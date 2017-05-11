«Спартак» может наградить Аленичева медалью чемпиона России

Руководство «Спартака» обсудит вопрос награждения бывшего главного тренера команды Дмитрия Аленичева золотой медалью РФПЛ. Об этом сообщает «Говорит Москва».

Напомним, Аленичев покинул красно-белых в августе 2016 года. Его место занял итальянец Массимо Каррера.

«У нас этот вопрос будет решаться после окончания чемпионата. Три игры впереди. Мы еще даже кубок не получали за чемпионство», – сказал глава пресс-службы «Спартака» Леонид Трахтенберг.

Отметим, что «Спартак», досрочно ставший чемпионом России нынешнего сезона, получит от РФПЛ 40 комплектов золотых медалей. При этом клубу не запрещается за свои деньги выпустить дополнительные награды.