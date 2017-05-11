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    «Спартак» может наградить Аленичева медалью чемпиона России

    Руководство «Спартака» обсудит вопрос награждения бывшего главного тренера команды Дмитрия Аленичева золотой медалью РФПЛ. Об этом сообщает «Говорит Москва».

    Напомним, Аленичев покинул красно-белых в августе 2016 года. Его место занял итальянец Массимо Каррера.

    «У нас этот вопрос будет решаться после окончания чемпионата. Три игры впереди. Мы еще даже кубок не получали за чемпионство», – сказал глава пресс-службы «Спартака» Леонид Трахтенберг.

    Отметим, что «Спартак», досрочно ставший чемпионом России нынешнего сезона, получит от РФПЛ 40 комплектов золотых медалей. При этом клубу не запрещается за свои деньги выпустить дополнительные награды.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.05.2017 19:50
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 12 мая 2017, 12:57

      Это будет справедливо! Ведь заслуга Аленичева очевидна!

      -1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 12 мая 2017, 08:26

      Это справедливо....именно Аленичев заложил фундамент чемпионства)))

      1
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 12 мая 2017, 07:42

      Аленичев передал Спартак с первого места)))))

      0
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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 11 мая 2017, 23:46

      Заслуга Аленичева в победе тоже есть, думаю заслуживает.

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 11 мая 2017, 22:40

      В общем, гулять так гулять! Это ещё только начало. Скоро памятники будут ставить. Ни одному чемпиону страны не бывает столько внимания )

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      Рейтинг: +665

      Snerg > APchelov 14 мая 2017, 02:19

      да не бывает не спорю! но и если ты адекватный признай! твой зенит это популярка на пару сезонов), СПАРТАК -это СПАРТАК! ты можешь что там угодно написать) , но в душе понимаешь , что я прав

      0
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      Рейтинг: +131

      александр 59 11 мая 2017, 21:47

      Золото тому кто его выиграл. У каждого будут свои чемпионаты и свои победы со Спартаком или другими

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 11 мая 2017, 21:46

      ОБЯЗАНЫ! Не возьмет, передать в музей.

      1
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      Рейтинг: +26774

      slavutiq70 11 мая 2017, 21:41

      Я за то что б это всё было обговорено в регламенте,а не просто этому дадим а этому нет,,,по колличеству игр или ещё как то

      2
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      Рейтинг: +748

      Kokmarov > slavutiq70 11 мая 2017, 23:47

      тоже справедливо

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      Рейтинг: +712

      Cipolino 11 мая 2017, 21:29

      С закруткой на спине.

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 11 мая 2017, 21:25

      Аленичев всегда был и есть Спартаковец по сути. И он вложил душу в этот клуб и всегда желал клубу лучшего положения на футбольном пьедестале. Его медаль в комплекте точно имеется. А Червеченко и Дзюбе этой медалью надо на языках отпечаток сделать чтоб за базар отвечали и не словоблудили впредь.

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